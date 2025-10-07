Artık internet ve Microsoft hesabı olmadan Windows 11 kurmak neredeyse imkansız

Microsoft, Windows 11 kurulumunda internet ve hesap zorunluluğunu aşmayı sağlayan yöntemleri engellemeye başladı. Yerel hesapla kurulum daha da zorlaştı.

Microsoft, Windows 11’in Home ve Pro sürümlerini kurarken yerel hesap kullanmak isteyenleri zorlamaya devam ediyor. Şirket, “bypassnro” komutu gibi geçici çözümleri etkisiz hale getirdi. Bu komut, internet bağlantısı olmadan kurulum yapılmasını sağlıyordu.

Windows Insider yapılarında başlayan bu değişiklikler, kısa süre içinde tüm kullanıcılara ulaşabilir. Şu anda hâlâ bazı alternatif yöntemler bulunsa da, Microsoft’un bu açıkları da kapatması bekleniyor.

Şirketin amacı, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve bazı güvenlik adımlarının atlanmasını önlemek. Ancak birçok kullanıcı, zorunlu hesap ve bağlantı adımlarını gereksiz ve kısıtlayıcı buluyor.

Windows 10’da yerel hesapla kurulum mümkündü. Windows 11 ise adım adım bu özgürlüğü sınırlıyor. İleride bu kısıtlamaların tamamen standart hale gelmesi bekleniyor.