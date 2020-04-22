İnternet, kimilerimiz için bir bağımlılık olmuş halde ve insanlar, bu bağımlılıktan kurtulmaya çalışıyorlar. Bahsedeceğimiz bir eklenti, internet sitelerine süre sınırı koyarak bu süre sona erdikten sonra siteye erişimi kısıtlıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizde kalmak zorunda olduğumuz şu günlerde bilgisayar, akıllı telefon ve internet kullanımını artırdık. Bu durum elbette beklenen bir şeydi ancak kimilerimiz bu durumu abartıp, zaten hareket kabiliyetimizin düştüğü şu günlerde günlerinin büyük bir bölümünü internet başında geçirmeye başlamış olabilir. Şimdi sizlere, zamanınızı daha iyi kontrol etmenizi sağlayacak, Google Chrome ve Mozilla Firefox'ta kullanabileceğiniz bir eklentiden bahsedeceğiz.

Sizlere bahsedeceğimiz eklenti, "Intention" olarak isimlendiriliyor. Eklenti, tamamen sizlerin belirleyeceği bir şekilde çalışıyor. Bu eklentiyi kullanmaya başlamadan önce hangi internet sitelerine belirli bir kısıtlama koymak istediğinize ve bu internet sitesini günlük olarak ne kadar kullanacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Belirlediğiniz süre sona erdikten sonra da internet sitesine girişiniz eklenti tarafından kısıtlanıyor.

Fazlasıyla basit bir arayüze sahip olan Intention, böyle görünüyor

Intention'ı kullanabilmek için yapmanız gerekenler

İlk olarak burada bulunan bağlantıyı kullanarak eklentiyi indirin ve Google Chrome ya da Mozilla Firefox'a ekleyin .

. Kurulum işlemlerini tamamladıktan sonra kısıtlama getirmek istediğiniz internet sitesine erişin ve tarayıcınıza eklenen Intention simgesine dokunun.

"Add to Distracting Sites" yazan butona tıklayın. Açılabilir bir menü ile karşılaşacaksınız.

Karşınıza çıkan menüde kısıtlama süresini otomatik olarak seçebileceğiniz gibi " Custom " yazan butonu kullanarak manuel olarak da ayarlama yapabilirsiniz. Örneğin " 15m " yazan ve 15 dakikayı ifade eden butona tıklayın. Bu tıklama işlemi, YouTube için sadece 15 dakikalık kullanım imkanı sunacak, 15 dakikadan sonra siteye girişiniz kısıtlanacaktır .

" yazan butonu kullanarak manuel olarak da ayarlama yapabilirsiniz. Örneğin " " yazan ve 15 dakikayı ifade eden butona tıklayın. Bu tıklama işlemi, YouTube için sadece 15 dakikalık kullanım imkanı sunacak, 15 dakikadan sonra siteye girişiniz . Belirlediğiniz süre sona erdikten sonra şöyle bir ekran ile karşılaşacaksınız;

Intention, gösterdiği bu açılabilir menü ile YouTube'un kısıtlandığını sergiliyor. 24 saat boyunca da YouTube'a girişiniz işte bu şekilde engellenmiş oluyor. Ayrıca bu kısıtlama, istatistiksel olarak da tutuluyor ve bu durum, bir süre sonra daha da hırslandıracak verileri göstermeye başlıyor.

Eğer kısıtlama süresi yetersiz gelirse süreci iptal edip, sitelere erişmeye devam edebilirsiniz

Intention'ın sahip olduğu özelliklerden bir tanesi, kısıtlamanın iptal edilebiliyor oluşu. Yani belirlediğiniz süre sonra erdikten sonra da ilgili internet sitesine girmeye devam etmek isterseniz, kısıtlamayı iptal edebiliyorsunuz. Bunu yapabilmek için şu adımları takip edebilirsiniz.

Intention'ın simgesine tıklayın ve Ayarlar simgesine dokunun.

simgesine dokunun. Karşınıza çıkan ekranda "Distracting Sites" yazan bir bölüm göreceksiniz. Bu bölüm, kısıtlama getirdiğiniz tüm internet sitelerini göstermektedir. Yapmanız gereken kısıtlamayı kaldırmak istediğiniz internet sitesini bularak, bu internet sitesinin yanında bulunan çöp kutusu simgesine tıklamak.

Intention isimli bu işlevsel eklentiyi kullanarak, vaktinizin büyük bir bölümünü geçirdiğiniz ancak bu duruma dur demek istediğiniz internet sitelerine erişim kısıtlaması getirebilirsiniz. Son olarak, Google Chrome ya da Mozilla Firefox üzerinden kullanabileceğiniz bu eklentiyi kullanabilmek için herhangi bir ödeme yapmayacağınızı, yani bu eklentinin ücretsiz olduğunu belirtelim.