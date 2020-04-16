Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), internet, telefon ve yayın hizmetleri aboneliklerinin e-Devlet üzerinden iptal edilmesine izin verecek yeni bir taslak hazırladı. Taslak kabul edilirse, abonelikler bunda sonra e-Devlet üzerinden rahatlıkla iptal edilebilecek.

Koronavirüs salgına karşı insanların evlerinde kalması gerektiği yönünde çağrılar, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de devam ediyor. İnsanların evlerinde kalmasını sağlamak için birçok hizmetin evden gerçekleştirilmesini sağlayacak birtakım düzenlemeler yapılıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki Tüketici Haklar Dairesi Başkanlığı, bazı aboneliklerin e-Devlet üzerinden iptal edilebilmesini sağlayacak bir taslak hazırladı. Hazırlanan taslağa göre Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Superonline, Digiturk, D-Smart ve Kablo TV gibi şirketlerden telefon, internet veya yayın platformu hizmeti alanlar, bu hizmetleri e-Devlet üzerinden iptal edebilecekler.

e-Devlet’te abonelik iptali nasıl yapılacak?

Taslağa göre aboneler, e-Devlet üzerinden elektronik imza, Kimlik Kartı veya internet bankacılığı yöntemlerinden birini kullanarak abonelik fesih sözleşmelerini dolduracaklar ve hizmet sunucusu şirkete ulaştırabilecekler.

Abonelik iptal etme işlemini elektronik imza ile gerçekleştirecekler, sisteme girdikten sonra iptal edecekleri hizmetin abonelik numarasını seçip kimlik bilgilerinin doğrulanması için gerekli alanları doldurulmasını sağlayacak Kimlik Paylaşım Sistemi’nden kimlik bilgilerini doğrulayacaklar. Son olarak kendilerine sunulan abonelik fesih belgesini elektronik imza ile imzalayarak hizmet sunucuna ulaştırabilecekler.

Kimlik Kartı ile abonelik fesih işlemleri yapmak isteyenler de abone numarasını seçtikten sonra, e-Devlet’te yer alacak örnek abonelik fesih belgesine uygun bir belge hazırlayıp imzalayacaklar. Daha sonra bu belge taratılarak veya fotoğrafı çekilerek sisteme yüklenecek. Sisteme yüklenen abonelik iptal belgesi, hizmet sunucusuna ulaştırılacak. İnternet bankacılığı ile giriş yapanlar da Kimlik Kartı ile giriş yapan kullanıcılarla aynı yöntemi kullanarak abonelik fesih işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Mayıs ayında uygulanmaya başlanacak

Telefon, internet ve yayın hizmeti sunan şirketler, e-Devlet üzerinden yapılacak bu hizmet fesih başvurusunu işleme almak zorunda olacaklar. Başvurularda hizmetin iptal edilmesi yönünde irade beyanı ve imza bulunduğu koşullarda başvuru işlemi gerçekleştirilecek. Bu bilgiler dışında bir bilgi eksikliği nedeniyle başvuru iptal edilemeyecek.

BTK, hazırlanan taslak konusunda kamuoyunun görüşünü almak için taslağı kendi internet sitesinde yayınladı. 10 gün süre yayında kalacak olan taslak, herhangi bir sorun çıkmadığı koşullarda 15 Mayıs’ta yürürlüğe girecek. 15 Eylül’de de kullanıcılar, e-Devlet üzerinden abonelik fesih işlemlerini yapabilecekler.