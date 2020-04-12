Adres Değişikliği Bildirimleri e-Devlet Üzerinden Yapılacak

Koronavirüs pandemisi nedeniyle karantinada olduğumuz bu günlerde sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla yeni bir karar alındı. Karar kapsamında bundan sonra adres değişiklikleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Son günlerin en önemli gündem konusu olan koronavirüs, hükümetleri yeni kararlar almaya zorluyor. Ülkemizde de koronavirüs nedeniyle sürekli yeni kararlar açıklanıyor. Bu kararların sonuncusu ise “adres değişikliği” üzerine.

Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafenin korunması için çalışmalar yürüten devlet, son olarak normalde nüfus müdürlüklerine gidilerek yapılabilecek “Adres Değişikliği” bildirimini e-Devlet üzerinden yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada “Adres Değişikliği bildirimi için Nüfus Müdürlüklerine gitmenize gerek kalmadı, artık bildirimlerinizi e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilirsiniz” denildi.

Özellikle karantina sürecinde evinde kalamayan kişilerden dolayı artan adres değişikliği başvurusu, bundan sonra e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Ücretsiz maske başvuruları da e-Devlet üzerinden yapılıyor

Geçtiğimiz gün yapılan açıklamayla birlikte koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında 20 ila 65 yaş arasındaki herkese ücretsiz maske verileceği açıklandı. PTT aracılığıyla evlere dağıtılacak bu maskelere başvuruyu e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz.

Her geçen gün yeni özellik eklenen e-Devlet, SGK işlemlerinden mobil operatör borçlarına kadar pek çok bilgiye erişmemizi sağlıyor. Özellikle kamu alanlarında oluşan yükü büyük ölçüde alan e-Devlet, koronavirüs döneminde de sistemlerin çalışmaya devam etmesini sağlıyor.

Türkiye’de son durum ne?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. En çok koronavirüs vakasının görüldüğü 9. ülke olan Türkiye’de şu ana kadar 52.167 kişide koronavirüs tespit edildi. Bu kişilerden 1.101’i hayatını kaybederken, 2.965 kişi ise iyileşti.