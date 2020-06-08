Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde yaşayan 23 yaşındaki bir mühendis, özellikle COVID-19 hastalarını tedavi eden hastanelerin ihtiyaçlarını karşılamak için türünün ilk örneği olan 'İnternet kontrollü' bir robot geliştirdi.

Dünyayı içinden çıkılması zor bir krize sokan yeni tip koronavirüs, nam-ı diğer COVID-19, pek çok ülkede sağlık sisteminin çökmesine neden oldu. Özellikle salgının sert geçtiği ABD, İtalya ve İspanya gibi ülkeler, olağanüstü bir hızla artan vaka sayısına cevap vermekte bir hayli zorlandılar.

Hindistan’ın nüfus olarak en büyük üçüncü eyaleti olan Maharaştra’da yaşayan Pratik Tirodkar adındaki 23 yaşındaki bir mühendis, spesifik olarak COVID-19 hastaları ile ilgilenen hastanelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 'İnternet kontrollü' bir robot geliştirdi.

Coro-bot adındaki robot, COVID-19 hastalarına yiyecek, içecek ve ilaç veriyor

Türünün ilk örneği olan “Coro-bot”, sağlık personellerine ihtiyaç duymadan COVID-19 hastalarına yiyecek, içecek, ilaç ve hatta hastalıkla başa çıkmaları için ne yapmaları gerektiği konusunda bazı tavsiyeler veriyor. İlk robotun şu anda Kalyan kentindeki Holy Cross Hastanesi'ne başarıyla konuşlandırıldığını söyleyen Tirodkar, Coro-bot'un sağlık personeli ile hastalar arasındaki fiziksel teması ortadan kaldırdığını söyledi.

Coro-bot’un bir kamera ve hoparlör aracılığıyla hastalarla etkileşime girebildiğini ve onlara yiyecek, su, ilaç verebildiğini belirten 23 yaşındaki Hint mühendis, Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisini kullanarak dünyanın herhangi bir yerinden Coro-bot'u kullanabilmek için özel bir uygulama da geliştirdiğini ifade etti.

Sağlık personeli ile hastalar arasındaki fiziksel teması ortadan kaldıran robot, bazı hastanelerde hizmet vermeye başladı

Her biri 10-15 kilogram taşıma kapasitesine sahip üç tepsinin yanı sıra alt tarafta 30 kilogramlık bir depolama alanı ile birlikte gelen Coro-bot, aynı anda bir düzineden fazla hasta için malzeme tedariği yapabiliyor. Sensörlü bir dezenfektan sistemine sahip olan robot, aynı zamanda gece kullanımı için LED aydınlatmaya, acil durum düğmesine ve eğlence için üstte küçük bir ekrana da sahip.