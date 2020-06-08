COVID-19 Türk Işın Tedavisi'nde Klinik Araştırmalar Başladı

Türkiye merkezli tıbbi cihaz firması RD Global INVAMED, COVID-19 ve diğer viral hastalıklara umut olabilecek "Türk Işın Tedavisi" yöntemi için Sağlık Bakanlığı'ndan onay almasının ardından klinik araştırma sürecine geçti.

Türk bilim insanları, dünya genelinde 6 milyondan fazla insana bulaşan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyorlar. Tıbbi cihaz alanında dünyanın önde gelen firmalarından biri olan RD Global INVAMED, üç yıllık bir Ar-Ge çalışması sonucu olarak ortaya çıkan Türk Işın Tedavi yöntemini COVID-19 hastaları için de uygulayacak.

Gazi Üniversitesi Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Hikmet Selçuk Gedik, "Türk Işın Tedavisi yönteminde Sağlık Bakanlığı'nın klinik çalışma başvurusunu onaylaması üzerine hastalar üzerinde uygulamaya imkan sunan klinik araştırma sürecine geçildi. COVID-19’u da içeren birçok viral hastalığı tedavi edebilecek bu yöntem üzerindeki çalışmalar, ümit verici bir şekilde sürdürülmektedir” ifadelerini kullandı.

Türk Işın Tedavi Yöntemi, üç yıl süren Ar-Ge çalışmalarının sonucu olarak ortaya çıktı

TurkishBeam Seçici- Sensitiv UVC ve Lazer Tedavisi", ya da kısaca "TurkishBeam” olarak isimlendirilen tedavi yöntemi, virüs ve bakteri gibi mikroorganizmalar üzerindeki etkinlik çalışmalarıyla test edilmişti. Hayvan çalışmaları ve insan hücre kültürü çalışmalarının da başarıyla tamamlanmasıyla Türk bilim insanları, hastalar üzerindeki klinik çalışma evresine kadar ilerledi.

2017 yılından bu yana lazer ışın tedavi yöntemi üzerinde mesai harcayan RD Global INVAMED, çeşitli enfeksiyona neden olan patojen ve mikroorganizmalar üzerindeki çalışmalarına COVID-19 hastalığına odaklanarak devam etti.

Mikroorganizma, mantar, bakteri ve virüs gibi organizmaların tamamıyla yok edilmesini sağlayan TurkishBeam, COVID-19'a umut oldu

Türk firma, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “TurkishBeam” üzerindeki çalışmaların dünya kamuoyunda büyük bir takdir topladığını ve ABD'nin köklü tıp merkezlerinden Cleveland Kliniği ve New York Üniversitesi tarafından resmi olarak davet aldıklarını belirtti.

Türk Işın Tedavi yönteminin, mikroorganizma, mantar, bakteri ve virüs gibi organizmaların tamamıyla yok edilmesini sağlayan ve bu süreçte insanların hücre ve DNA'larına herhangi bir şekilde zarar vermeyen bir tedavi yöntemi olduğunu ifade eden RD Global INVAMED, dünyada ilk defa insan vücudu içerisinde kullanılabilen bu yöntemin, Türk bilim insanları tarafından RD GLOBAL/ INVAMED bünyesinde geliştirildiğini aktardı.