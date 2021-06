Birbirinden farklı uydu alıcısı modelini sizler için listeledik. Hem fiyat olarak hem de performans olarak Next Nextstar gibi büyük markaların Full HD yayın yapan uydularını derledik.

Uydu alıcısı gibi ürünler hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Özellikle uydu anteni üzerinden yayın yapan kanalları ücretsiz ve kaliteli görüntülerle seyredebiliyoruz. Hem Türksat uyduları hem de farklı ülkeler üzerinden yayın yapan uyduları seyretmek ve yayınları takip etmek adına en uygun ve en iyi uydu alıcısı listesini sizler için hazırladık. Günümüzde pek çok kanal yayınlarını uydu üzerinden veriyor.

Çanak antenlerin de katkısıyla ücretsiz bir şekilde yayınları izleyebiliyoruz. Bu yüzden uydu alıcısı artık olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Dahili uydu alıcısına sahip bir televizyonunuz yok ise uydu alıcıları oldukça keyifli bir seyir zevki sunuyor. Büyük markaların her sene yeni uydu alıcısı modeli çıkıyor. Şuan gündemde olan uydu alıcılarını sizler için inceledik ve fiyat performans olarak en çok tercih edilen ürünleri listelemeye çalıştık. İyi okumalar dileriz.

Uygun fiyatlı uydu alıcıları:

Redline G50 Full HD

Sine Plus 2300 HD

NEXT 64 Full HD

YUMATU HD

Next 64 HD

Magbox Exclusive

Next 2023 Digital HD

Next Kanky Tkgs Des HD

Wi-Fi bağlantılı ve USB bellek desktekli Redline G50

Wi-Fi anten özelliğiyle televizyonunuzu adeta akıllı televizyona çevirmek isteyen Redline G50 uydu alıcısı , çanaksız yapısıyla internet üzerinden de kanalları izlemenize olanak sağlıyor. Ama internetsiz kullanacaksanız çanak anten bağlamanız gerekiyor. İçeriğinde bulunan zengin menü seçeneği oldukça pratik bir kullanım sunuyor. Ayrıca USB bağlantılarıyla alternatif dosyaları da oynatabiliyorsunuz. İnternet üzerinden hızlı güncelleme ve sorunsuz yapabilir bir şekilde seyir zevkine dahil olabilirsiniz. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

1080p görüntü desteği sunan SinePlus 2300 HD

Pratik ve sade bir ürün olarak karşımıza çıkan Sine Plus 2300 HD uydu alıcısı, yer kaplamayla ilgili derdinizi de ortadan kaldıracak. Televizyonunuzun en uygun yerinde ufak bir detay olarak duracak olan Sine Plus 2300, opsiyonel Wi-Fi ve xtream desteği ile internet üzerindeki yayınları da izleme imkanı veriyor. YouTube ya da alternatif üyelikle çalışan dijital kanalları da bu cihazla seyredebiliyorsunuz. HD kanallar, popüler kanallar direkt yüklü olarak geliyor. Ayrıca isterseniz eski nesil tüplü televizyonlarda da kullanabiliyorsunuz. Bunun için 3’lt RCA aparatı ile cihazınızı çalıştırabilirsiniz. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

SD kart girişine sahip YUMATU HD

Yu-MA-TU ismiyle bilinen bu marka, özellikle uydu alıcısı ve oto teyp gibi konularda aktif üretim sağlıyor. Cihazın kendi özellikleri klasik bir uydu alıcısı özelliklerinden oluşsa da alternatif olarak destekleri de bulunuyor. Örneğin SD kart girişi sayesinde alternatif dosyaları çalıştırabiliyorsunuz. Mp4, AVC gibi formatları bu konuda rahatlıkla oynatabilirsiniz. Otomatik olarak programlanmış bir şekilde gelen cihaz hem radyo hem de tv yayınlarını keyifle izlemenizi sağlayacak. USB portunu kullanarak yazılım yükleyebilir ya da güncelleme yapabilirsiniz. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Harici bir LED göstergeye sahip olan Next 64 HD

Fiyat: 156,90 TL

Sade yapısıyla oldukça pratik bir kullanım sunan N ext 64 HD uydu alıcısı , akıllı kumanda yapısı ile internet üzerindeki yayınları da size sunuyor. Tek kumanda üzerinden uyduyu ve televizyonunuzu yönetebiliyorsunuz. Ayrıca YouTube gibi dijital video platformlarını da bu cihazlar üzerinden rahatlıkla seyredebiliyorsunuz. İnternetten TV izleme konusunda da destek sunan marka, isteyene hediye yerel kanallar da sunuyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hayat döndürmek istediğiniz çok çok eski bir TV'niz varsa Magbox Exclusive 2021

Fiyat: 107 TL

2000 kanal kapasiteli yapısıyla oldukça hızlı bir kullanım sunan MagBox Exclusive 2021 scart girişli uydu alıcısı, 3 farklı menü yapısıyla herkese hitap ediyor. Farklı formatta sunulan görüntü boyutlandırma ayarları, favori listeleri düzenleyebilme ve elektrik kesintilerinde hafızaya alınan kanalların korunması gibi özellikler sunuluyor. Ayrıca ürün ekranı aynı anda 9’a bölebiliyor ve bu esnada 1 kanalı canlı izlemenize imkan sunuyor. Tam bir fiyat performans ürünü diyebiliriz. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Basit menülere sahip olan Next 2023 Digital HD

Özellikle ufak uydu alıcılarından ziyade klasik tasarımlı ürünleri tercih edenler için Next 2023 dijital HD uydu alıcısı oldukça pratik bir kullanım sunuyor. Siyah rengiyle sade bir tasarıma sahip olan Next 2023, içerisinde hazır yüklü kanallar ile geliyor. İsterseniz birkaç dakika içerisinde kanal listesini düzenleyebilir ve yeni liste tasarımlarına göz atabilirsiniz. Ayrıca pratik kullanımı için de basit menülere sahip. Kurulum esnasında sunulan sinyal göstergesi ile birlikte çanak anteni ayarlarken maksimum sinyal seviyesine erişeceksiniz. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Yüksek kapasiteli ve renkli bir tasarıma sahip Next Kanky