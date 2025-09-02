Telefonlarımızda artık pek çok farklı hizmet için pek çok farklı uygulama kullanıyoruz. Peki ya internet olmadığında? İşte tam bu anlarda işinize yarayacak uygulamaları sizler için listeledik.

İnternet paketinizin son damlalarını metronun derinliklerinde, uzun bir yolculukta ya da "Şifresi neydi ya bunun?" dediğiniz bir misafirlikte mi harcadınız? Panik yok. Teknoloji dünyasının görünmez kahramanları, yani internetsiz de aslanlar gibi çalışan uygulamalar imdadınıza yetişiyor.

Navigasyondan dil öğrenimine, not almaktan oyun oynamaya kadar birçok farklı alanda internetiniz olmasa da kullanabileceğiniz birbirinden farklı faydalı uygulamaları sizler için listeledik.

Google Haritalar (Çevrim dışı harita özelliği)

Google Haritalar'ın çevrim dışı harita özelliğini bilmeyenimiz yoktur. Gitmek istediğiniz şehri veya bölgeyi önceden Wi-Fi'deyken indirerek, internetin çekmediği en ücra köşelerde bile bir navigasyon cihazına sahip olabilirsiniz.

Google Çeviri (Çevrim dışı dil paketleri)

Yurt dışındasınız ve menüde ne yazdığını anlamıyorsunuz. İnternet de yok. İşte o an Google Çeviri'nin çevrim dışı dil paketleri devreye giriyor. İstediğiniz dilleri önceden indirerek, her şeyi anında çevirebilirsiniz.

Spotify (Premium)

Müziksiz yaşayamam diyenler için Spotify Premium'un "çevrim dışı dinleme" özelliği âdeta bir nimet. En sevdiğiniz şarkıları ve podcast'leri önceden indirerek internetin olmadığı her an müziğin ritmine kendinizi kaptırabilirsiniz. Uzun yolların ve spor salonlarının olmazsa olmazı.

Netflix (İndirme özelliği)

Dizi ve film keyfinizi yarıda kesen internet kesintilerine son. Netflix'in indirme özelliği sayesinde favori dizinizin bölümlerini veya merakla beklediğiniz filmi önceden telefonunuza indirip, internet bağlantınız olmasa bile izleyebilirsiniz.

Kiwix

Wikipedia'yı cebinizde, hem de internetsiz taşımak ister misiniz? Kiwix tam olarak bunu yapıyor. Milyonlarca Wikipedia makalesini telefonunuza indirerek, internet bağlantınız olmadığında bile merak ettiğiniz her konuda bilgiye anında ulaşabilirsiniz.

Google Keep Notlar

Aklınıza parlak bir fikir mi geldi? Alışveriş listesi mi yapmanız gerekiyor? Google Keep, internetsiz bir şekilde not almanızı ve listeler oluşturmanızı sağlayan sade ve kullanışlı bir uygulama. İnternete bağlandığınızda ise tüm notlarınız otomatik olarak senkronize oluyor.

Acast

Tıpkı Spotify gibi Acast de sevdiğiniz podcast yayınlarını indirip çevrim dışı dinlemenize olanak tanır. İşe giderken, spor yaparken veya sadece kafa dinlerken internet harcamadan bilgi ve eğlenceye doyabilirsiniz.

Shazam (Çevrim dışı mod)

Bir kafede otururken o harika şarkının adını bir türlü çıkaramadınız mı? İnternet de çekmiyor. Sorun değil... Shazam'ı açıp şarkıyı dinletin. Uygulama, şarkının "parmak izini" kaydedecek ve internete bağlandığınız ilk anda size adının ne olduğunu söyleyecektir.

Alto's Odyssey / Alto's Adventure

Listeyi internetsiz oynanabilen harika bir oyunla bitirelim. Alto's Odyssey ve serinin ilk oyunu Alto's Adventure, büyüleyici grafikleri, rahatlatıcı müzikleri ve basit oynanışıyla internetin olmadığı anlarda can sıkıntınızı anında alıp götürecek.

Peki sizin en çok kullandığınız internetsiz uygulama hangisi? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.