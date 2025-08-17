Yapay zekâ teknolojileri sayesinde artık tüm fotoğrafları renklendirmeniz mümkün. Peki şu anda kullanabileceğiniz en iyi görsel renklendirme uygulamaları neler?

Yapay zekâ teknolojileri sayesinde görseller üzerinde istediğimiz her şeyi yapmak mümkün hâle gelmiş durumda. Eski fotoğrafları renklendirmek de bunlardan biri. Yapay zekâyı kullanarak istediğiniz bir görseli tek bir tıkla renklendirebiliyorsunuz. Peki en iyi yapay zekâ ile görsel renklendirme uygulamaları neler?

Bu içeriğimizde yapay zekâ sistemlerini kullanarak herhangi bir fotoğrafı renkli hâle getirmenize yarayan uygulamaları derledik. Üstelik bu araçları ücretsiz olarak da kullanabiliyorsunuz. Lafı çok uzatmadan gelin sizler için hazırladığımız listemize göz atalım.

Yapay zekâ ile görselleri renklendirebileceğiniz uygulamalar

Fotor

DeepAI

Kolorize

Palette

Img2Go

Fotor

Fotor, yapay zekâ sistemi sayesinde saniyeler içerisinde siyah beyaz bir görseli renklendirmenizi sağlıyor. Üstelik bunu direkt olarak sitesinden görsel yükleyerek ücretsiz bir şekilde yapmanız da mümkün. Ortaya kaliteli sonuçlar çıkardığını da söyleyebiliriz. Fotor'un sitesine buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. İsterseniz aşağıdan uygulamasını da kullanabilirsiniz.

DeepAI

DeepAI'ın direkt web üzerinden kullanabileceğiniz bir renklendirme aracı mevcut. Eski bir aile fotoğrafından herhangi bir siyah beyaz fotoğrafı direkt bu araca yüklediğinizde yapay zekânın yardımıyla hızlı bir şekilde görseli renklendirmenizi sağlıyor. DeepAI'ın görsel renklendirme aracına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Uygulama indirmeniz gerek yok.

Kolorize

Kolorize, herhangi bir mobil uygulaması bulunmasa da direkt tarayıcı üzerinden hızlı bir şekilde renklendirme işlemini yapmanızı sağlıyor. Tamamen ücretsiz bir şekilde deneyebildiğiniz bu araca istediğini görseli yüklüyorsunuz, hızlıca istediğiniz şekilde renkli format almasını ve indirmenizi sağlıyor. Kolorize'ye buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Palette

Milyonlarca kullanıcıya sahip Palette, istediğiniz görseli yükleyip filtrenizi seçip onu canınızın istediği gibi renkelndirmenize olanak tanıyor. Canlı, gerçekçi renklerle ortaya iyi sonuçlar çıktığını söyleyebiliriz. Üstelik ücretsiz de deneyebiliyorsunuz. Palette'e buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Img2Go

Basit arayüzüyle öne çıkan Img2Go, ücretsiz bir şekilde çalışan tarayıcı tabanlı bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Çok kolay bir şekilde istediğiniz görseli yükleyebiliyorsunuz ve 10 saniye içinde renklendirilmiş bir hâlde tamamen ücretsiz bir şekilde onu geri alıyorsunuz. Img2Go'ya buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Nero AI

Nero AI, aslında farklı farklı görsel hizmetleri sunan bir yapay zekâ uygulaması. Renklendirme de bunlardan biri. Şirketin sitesi üzerinden direkt görsel yükleyerek gerçekçi renklere sahip renklendirme yapabiliyorsunuz. Giriş yapmadan 5 deneme hakkınız olduğunu belirtelim. Anlık ihtiyaçlar için gayet iyi bir araç diyebiliriz. Nero AI'ın renkelndirme aracına buradaki bağlantıdan ulaşabiliyorsunuz.

Canva

Dünyanın en büyük görsel düzenleme uygulamalarından olan Canva'nın da yapay zekâ destekli görsel renklendirme aracı mevcut. Yapay zekâ sayesinde yüksek kalitede renklere sahip görseller ortaya çıkarabilirsiniz. Üstelik ücretsiz yapmanız da mümkün. Canva'nın renklendirme aracına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. İsterseniz uygulamayı da indirebilirsiniz.

Görselleri tek tıkla renklendirmenizi sağlayan en iyi yapay zekâ uygulamalarına ve araçlarına birlikte göz attık. Bu uygulamaları tamamen ücretsiz bir şekilde deneyebileceğiniz unutmayın. Sizin başka önerileriniz var mı? Varsa yorumlardan bizlerle paylaşabilirsiniz.