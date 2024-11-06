İnternetteki En Gizemli Şarkı'nın gizemi sonunda çözüldü. Şarkının, FEX isimli bir gruba ait olduğu ortaya çıktı. Peki nasıl oldu da milyonlarca insan, bu şarkıyı yıllar boyunca tespit edemedi?

İnternet dünyasının en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi nihayet yanıtlandı. Reddit'teki bir grup kullanıcı, "İnternetteki En Gizemli Şarkı"nın ardında yatan gizemi çözmeyi başardı. Gelin yaşananlara hep birlikte bakalım.

İnternetteki En Gizemli Şarkı meselesinin geçmişi, 2004 yılına kadar dayanıyor. Olayın hikâyesi ise şöyle; Darius S. isimli bir Alman, radyoda duyduğu ancak hakkında bilgi edinemediği şarkılar için bir internet sitesi açıyor. Yıllar içerisinde viral hâle gelen internet sitesinde yer alan bir şarkı ise bir türlü tespit edilemiyor. İşte o şarkıya İnternetteki En Gizemli Şarkı deniyordu. Ancak an itibarıyla böyle bir durum kalmadı.

İşte İnternetteki En Gizemli Şarkı:

Reddit'te bulunan ThatMysteriousSong isimli grubun üyesi olan kullanıcılar, bu şarkının FEX isimli bir gruba ait olduğunu tespit etmeyi başardılar. Şarkının ismi ise Subways Of the Mind'dı. Olayın gün yüzüne çıkması üzerine kendisine ulaşılan FEX üyesi Michael Hadrich de şarkıyı doğruladı. Ancak kendisinin bu durumdan haber olmadığını özellikle belirtti.

Hâlâ müzik yapmaya devam eden Michael Hadrich, Subways Of the Mind ile ilgili sevindiren bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre şarkının yenilenmiş bir versiyonu oluşturulacak ve bir de klip hazırlanacak. Böylelikle herkes, İnternetteki En Gizemli Şarkı'yı doya doya dinleyebilecek.