Interpol, Siber Saldırılardan Korunmak İçin Kampanya Başlattı

Covid-19 içerikli siber tehditlerin artması üzerine INTERPOL, işletmelerin ve evden çalışanların korunmalarına yardımcı olmak amacıyla yeni bir bilinçlendirme kampanyası başlattı. Sosyal medya üzerinden #WashYourCyberHands etiketi ile yürütülecek küresel olarak siber güvenlik hakkında farkındalık yaratmayı hedefleyen kampanyanın ortaklarından biri de Trend Micro.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyadaki kuruluşların ve çalışanların yeni normallere uyum sağlamaya çalıştıkları bu dönemde, siber saldırganlar da bu durumu kullanarak saldırılarını artırdılar. Siber saldırganlar, daha çok sağlık kuruluşlarını, devlet dairelerini ve koronavirüs ile ilgili olan tüm kurumları taklit ediyorlar. Buna karşılık, küresel güvenlik kurumları ve siber güvenlik şirketleri internet kullanıcılarını korumak için güçlerini birleştirdi. Sosyal medyada yürütülen kampanyada siber hijyeni teşvik etmek için #WashYourCyberHands etiketi kullanılarak, salgınla ilgili gerçekleştirilen siber tehditlere karşı halkı uyarmak amaçlanıyor.

Kampanyanın ortaklarından olan Trend Micro, işletmelerin ve özellikle evden çalışan kullanıcıların güvende olmaları için neler yapabileceği konusunda uyarmak üzere hazırladığı önemli kaynakları ve raporları #WashYourCyberHands etiketi ile sosyal medya üzerinden yeniden paylaşacak. Sosyal medya üzerinden daha fazla insana ulaşmayı hedefleyen Trend Micro; fidye yazılımı, çevrimiçi dolandırıcılık, oltalama ve diğer siber tehditlerle nasıl mücadele edileceğine dair bilgiler paylaşacak.

Bu kampanya ile toplumların geçtiği zor zamanlardan faydalanarak kar elde etmek isteyen siber saldırganlar ile mücadelenin artırılması, covid ve benzeri kelimelerin kullanıldığı siber saldırılara karşı kullanıcıların bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.