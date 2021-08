Bir uçak seyahatinde Güneş'ten gelen bir felaketten kaçan yolcuları konu alan Into The Night dizisinin ikinci sezon tanıtım videosu yayınlandı. Dizinin 2022'nin ilkbaharında yayınlanması beklenen ikinci sezonunda Kıvanç Tatlıtuğ'un konuk oyuncu olarak yer alması bekleniyor.

Netflix'in Belçika yapımı dizisi Into The Night'in ikinci sezon teaser'ı bugün (12 Ağustos) yayınlandı. İlk sezonda Türkiye, Fransa, Belçika, Almanya, Polonya, İtalya ve Rusya gibi birçok ülkeden oyunculara yer veren çok uluslu dizinin ikinci sezonunda da aynı oyuncuların birçoğunu görmeyi bekliyoruz. Hâlihazırda bir Türk oyuncu olarak Mehmet Kurtuluş'un yer aldığı dizinin ikinci sezonunda konuk oyuncu olarak Kıvanç Tatlıtuğ'u da görebiliriz.

Into the Night adlı dizide, Güneş'in doğuşuyla gelen bir felakete uçakta yakalanan ve bu felakete yakalanmadan sürekli olarak Batı'ya uçmaya çalışan bir grup insanın hikâyesi anlatılıyor.

Dizi, 'The Old Axolotl' adlı romanın hikâyesini konu alıyor

Senaryosunu Jason George'un kaleme aldığı, bir kıyamet senaryosuna yer veren Into The Night, Jacek Dukaj'ın 2015 tarihinde yayımlanmış 'The Old Axolotl' romanına dayanmakta. İkinci sezonu merakla beklenen dizinin ilk sezonunda altı bölüm bulunmakta.

1 Temmuz 2020 itibarıyla ikinci sezon onayı alan Into the Night'ın ikinci sezon teaser'ında hâliyle sezon hakkında pek bir bilgi edinemiyoruz. Teaser'da yalnızca dizide yaşananlara ait bir takım konuşmalara yer verilmiş durumda. Güneş'ten kaçış macerasının yeni sezonunun 2022 yılının bahar aylarında yayınlanması bekleniyor.