Netflix’in gerilim ve aksiyon dolu yeni mini dizi Clickbait’in fragmanı, Türkçe altyazılı olarak yayınlandı. Dizi, kaybolan bir aile babasının etrafında şekillenecek.

Dünyanın en büyük video servislerinden birisi olan Netflix, her gün yeni bir yapımıyla karşımıza çıkıyor. Platformun yeni yapımıysa aksiyon ve gerilim sevenleri bir araya getirecek özelliğe sahip.

25 Ağustos’ta Netflix’te yayınlanacak “Clickbait” isimli mini dizinin fragmanı, Netflix Türkiye YouTube hesabından yayınlandı. Sadece 8 bölümden oluşacak dizinin başrolünde ise Adrian Greiner var.

Her şey izlenme için mi?

Clickbait, sevilen bir baba, koca ve abi olan, ancak bir gün ortadan kaybolan Nick Brewer’ın etrafında şekilleniyor. Kendisinden haber alınamayan Nick, bir internet sitesinde ortaya çıkıyor ve elinde tuttuğu yazıda, “Ben kadınları taciz ediyorum. 5 milyon izlenmede öleceğim” yazan bir pankart tutuyor. Nick’in kardeşi ve ailesi, zamana karşı yarışacak ve Nick’i çok geç olmadan kurtarmaya çalışacak. Dizinin her bir bölümünde olayları farklı bir karakterin gözünden göreceğiz.

Dizinin oyuncu kadrosu ise oldukça zengin. Jessica Collins, Camaron Engels ve Daniel Henshall gibi isimlerin bulunduğu dizinin yapımcı koltuğunu ise Tom Ayres ve Christian White paylaşıyor. Aynı zamanda dizinin yazarı olan White, dizi hakkında çok ümitli olduğunu açıkladı. Dizinin yönetmen koltuğunda oturan isim ise Brad Anderson.

Aksiyon ve gerilimin had safhada olacağı Clickbait, 25 Ağustos tarihinde Netflix’te yayınlanacak.