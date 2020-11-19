IO Interactive, James Bond Oyunu Üzerinde Çalışıyor

HITMAN oyunlarının arkasındaki isim olarak tanınan IO Interactive, Project 007 isimli bir oyun geliştirdiğini duyurdu. Oyun, İngiliz ajanımız James Bond’un kökenlerine inecek. Project 007’nin çıkış tarihi ise şu anda bilinmiyor.

Dünyanın sayılı oyun geliştiricileri arasında yer alan IO Interactive, Project 007 isimli bir James Bond oyunu üzerinde çalıştığını duyurdu. Bir tanıtım videosuyla duyurulan yeni oyun hakkında çok fazla detaylı bilgi bulunmuyor, ancak ilerleyen günlerde daha detaylı içeriklere ulaşmayı bekliyoruz. Yayınlanan videoda tüm Bond filmlerinde artık bir klasik haline gelen “silahın iç kısmını” görüyoruz. Yaklaşık 1 dakikalık videoda, karakterimizin eldiven giyeceğini ve silahlarla fazlasıyla haşır neşir olacağını görüyoruz, ancak şimdilik daha fazla bilgiye sahip değiliz.

Project 007 ismiyle açıklanan oyunun web sitesine baktığımızda bizleri bir metin karşılıyor. Paylaşılan metinde, “Tamamen orijinal bir Bond hikayesine sahip olacak oyuncular, James Bond köken hikayesinde 00 statüsünü kazanmak için dünyanın en çok sevilen gizli ajanın yerine geçecekler” ifadeleri yer aldı.

James Bond'un kökenlerine geri dönülecek

Aslında bu açıklama son derece önemli bir şeyi ima ediyor, o da Bond’un IO Interactive imzalı oyununun film evreniyle bağlantılı olmayacağı olarak betimlenebilir. Şu anda James Bond karakterine hayat veren son oyuncu Daniel Craig’in ilk James Bond filminde 00 statüsünü kazandığını görmüştük. Görünen o ki oyun serisi, popüler İngiliz ajan film serisinin köklerine inerek oyunculara temelden bir bağlantı kuracak.

James Bond’u oyun severlerle buluşturacak IO Interactive, özellikle bu oyun türlerinde rüştünü ispatlamış bir firma. Daha önce bir başka popüler ajan karakteri 42’ye odaklanan Hitman oyunlarını çıkaran firma, burada yakaladığı deneyimi bu sefer 007 üzerinde kullanacak. Peki sizler IO Interactive’in geliştireceği Project 007 oyununa dair umutlu musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.