James Bond filmlerinin Ajan 007'si olarak tanıdığımız usta aktör Sean Connery yaşamını yitirdi. Yapılan açıklamada, ağustos ayında 90 yaşına basan usta aktörün Bahamalar'da, uykusunda hayatını kaybettiği belirtildi.

Geçtiğimiz ağustos ayında 90 yaşına giren İskoç oyuncu ve yapımcı Thomas Sean Connery'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ailesi İngiliz basınına ölüm haberini doğrularken, usta aktörün ölüm sebebine ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

James Bond film serisinin Ajan 007 James Bond rolüyle bildiğimiz İskoç aktörün bir süredir rahatsız olduğu söyleniyordu. Yapılan açıklamada, Sir Sean'in Bahamalar'da gece uykusunda hayatını kaybettiği belirtildi.

Sean Connery, James Bond'dan Indiana Jones'a birçok unutulmaz yapımda rol aldı:

James Bond rolünü beyaz perdeye ilk getiren kişi olarak bilinen Connery, seride toplam 7 filmde boy gösterdi. Usta oyuncu, 1954 yılında başlayan 60 yılı aşkın oyunculuk kariyerinde birçok ödül kazanırken bir Oscar, iki Bafta ödülü ve üç Altın Küre'ye de layık görüldü. Ayrıca 2006 yılında AFI Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün de sahibi oldu.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ünlü İskoç sinema oyuncusu Sean Connery'yi 2000 yılında 'Sir' unvanıyla onurlandırmıştı. 007 James Bond filmlerinin ilk Bond'u olan Connery'nin bu unvana başarılı sinema kariyeri nedeniyle layık görüldüğü belirtildi.

Usta aktörün James Bond serisi dışında en bilinen filmleri arasında Kızıl Ekim (The Hunt for Red October), Indiana Jones: Son Macera (Indiana Jones and the Last Crusade) ve Kaya (The Rock) gibi yapımlar yer alıyor.

Birçok kesim, Sean Connery'yi uzun süredir devam eden James Bond serisinde 007'yi en iyi canlandıran aktör olarak kabul ediyor. Ağustos ayında 90. yaş gününü kutlayan Connery, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını 1988'de, Dokunulmazlar filmindeki İrlandalı polis rolüyle kazanmıştı.