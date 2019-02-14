Uzun süredir iOS güncellemeleriyle kullanıcıları heyecanlandırmayı başaramayan Apple, bu problemi iOS 13 ile ortadan kaldırabilir. Yayınlanan konsept video, iPhone'un geleceğine yön verebilir gibi duruyor.

Apple, son dönemlerde iOS'a büyük bir güncelleme getirmedi ve bu yüzden uzun süredir hiçbir iOS güncellemesi yeni iPhone modelleri kadar konuşulmadı. Uzun süredir neredeyse tüm iOS güncellemeleri, performans iyileştirmeleri ve sorun düzeltmeleri içeriyordu. Birçok kullanıcıya göre ise, iOS'un heyecan yaratan son sürümü iOS 7'ydi.

Fakat iOS 13, eskide kalan bu heyecanı yenilemeye yardımcı olabilir. Birtakım söylentiler, iOS 13'ün kullanıcı arayüzünde çeşitli tasarım değişikleri barındıracağını iddia etti. WWDC 2019'un (Worldwide Developer Conference, Küresel Geliştirici Konferansı) ne zaman gerçekleşeceği konusunda elimizde birtakım bilgiler olduğuna göre, iOS 13 çalışmaları önümüzdeki haftalarda hızlanabilir.

iOS 13'ün yeni bir ana ekran tasarımı, yeni bir karanlık mod, yenilenmiş Animoji'ler ve geliştirilmiş sağlık özellikleriyle birlikte artırılmış gerçeklik güncellemeleri içermesi bekleniyor. Büyük bir güncelleme için bu kadar yenilik pek heyecan verici olmasa da iOS 13 için yayınlanan konsept tasarım videosu 40'tan fazla yeni özellik fikri sunuyor.

ConseptsiPhone adlı YouTube kanalının iOS 13 için hazırladığı konsept videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.