iOS 13 Çalıştıran Tüm Cihazlara iOS 14 Gelebilir

Apple'ın iOS 13 ile ilgili yarattığı hayal kırıklığını iOS 14 ile telafi etmesi bekleniyor. Bugün ortaya atılan yeni iddialara göre iOS 14 güncellemesi, selefi iOS 13’ü çalıştıran tüm cihazlar için yayınlanacak.

ABD’li teknoloji devi Apple, COVID-19 salgını nedeniyle herhangi bir gecikme yaşanmadığı takdirde, yeni mobil işletim sistemi iOS 14’ü 22 Haziran’da düzenleyeceği Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC) tanıtmayı planlıyor.

Bugüne kadar iOS 14’e ilişkin pek çok sızıntı yaşandı, ancak yeni işletim sistemine dair en çok merak edilen şeylerin başında, hangi iPhone modellerini destekleyeceği geliyor. Verifier adlı internet sitesinin “Apple’a yakın güvenilir bir kaynağa” dayandırarak verdiği bilgilere göre iOS 14, iPhone 6 serisi ve birinci nesil iPhone SE de dahil olmak üzere iOS 13’ü çalıştıran tüm cihazları destekleyecek.

iOS 14 için hazırlanan konsept tasarım

Habere göre iOS 14 güncellemesini alacak tüm cihazlar şu şekilde sıralanıyor: iPhone 6s ve 6s Plus, iPhone SE (2016), iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS/XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro/Pro Max ve iPhone SE 2020.

Haberde ayrıca Apple'ın geçen yıl piyasaya sürdüğü yedinci nesil iPod touch’ın da yeni işletim sistemini destekleyeceği yazıyor. Verifier, iOS 14'ün sırasıyla 2015 ve 2016 yıllarında tanıtılan iPhone 6S serisi ve orijinal iPhone SE için yayınlanacak son güncelleme olacağını da iddia ediyor. iPhone 7 ve 7 Plus'a iki yıl daha yazılım desteği verileceği de, haberde yer alan bilgiler arasında.

Verifier, geçen yıl iOS 13’ü destekleyecek cihazların tamamını doğru bir şekilde tahmin etmişti. Bu da, söz konusu iddiaların güvenilirlik oranını artırıyor, ancak bundan önceki bazı raporlar, iPhone SE, iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modellerinin iOS 14 güncellemesi alma ihtimalinin çok düşük olduğu yönündeydi.

Hangi iPhone modellerinin güncellemeyi alıp almayacağını, 22 Haziran’da ilk kez çevrimiçi olarak düzenlenecek Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC) göreceğiz. O zamana kadar konuya ilişkin yeni gelişmeler açığa çıktığı takdirde, sizlerle paylaşacağız.