iOS 14 İçin Hazırlanan Widget Yapılı Konsept Tasarım (Video)

Apple'ın eylül ayında dağıtması beklenen iOS 14 isimli mobil işletim sistemi ile ilgili yeni bir konsept tasarım oluşturuldu. Oluşturulan tasarım, iOS'a widget yapısını eklerken telefonun ekranını hem daha eğlenceli hem de daha işlevsel bir hale getiriyor.

Apple, eylül ayında mobil işletim sisteminin yeni sürümü iOS 14'ü yayınlayacak ve bağımsız tasarımcılar, hayallerindeki iOS 14 tasarımlarını defalarca ortaya koydular. Şimdi yine, iOS 14 için yeni bir konsept tasarımla karşınızdayız.

Bu seferki iOS 14 konseptinin sahibi Aleksey Bondarev. Tasarımcı, Apple'dan farklı bir yaklaşım sergileyerek iPhone'lara widget getiriyor. Apple, her ne kadar ana ekranlarını temiz tutmak istese de tasarımcı, iPhone'ların daha canlı ekranlara sahip olması gerektiğini ortaya koyuyor. Dilerseniz şimdi, Bondarev'in iOS 14 konseptine yakından bakalım.

iOS 14'ün widgetlı tasarımı böyle görünüyor

Android ekosistemindeki kullanıcılar, widgetlara zaten uzun zamandır alışıklar. Üstelik bu özellik, kullanıcı deneyimi ciddi anlamda deneyimleştiriyor. Konseptin sahibi olan tasarımcı, Apple'ın da bir an önce widget kullanımına geçmesi gerektiğini düşünüyor. Oluşturulan konsept tasarım, iOS 14'te birkaç simge büyüklüğündeki widgetların olabileceğini ortaya koyuyor.

Bondarev'in tasarımına göre iOS 14, üçüncü parti uygulamaların yanı sıra Apple'ın kendi uygulamaları için de widget özelliğini kullanılabilir kılıyor. Öyle ki bu tasarım gerçek olursa, iPhone sahipleri telefonlarındaki saat, takvim ve hatta pusula gibi uygulamaların tümünde widget kullanabilecekler. Üstelik bu konsept tasarım, Apple'ın genel tasarım yaklaşımına da benzer.

iOS 14 için hazırlanan konsept tasarıma ait video