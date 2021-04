iOS 14.5 Yayınlandı: İşte Tüm Yeni Özellikler

Apple, uzun bir beta döneminden geçen ve iOS 14'ün en kapsamlı güncellemelerinden biri olan iOS 14.5'i yayınladı. Yeni iOS 14.5, hem AirTag ve Apple Watch gibi bazı Apple ürünleri ile ilgili özellikler hem de kullanıcı deneyimini iyileştiren yeni özellikler getiriyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, iPhone'lara hayat veren işletim sistemi iOS'in en yeni versiyonu olan iOS 14.5'i duyurdu. Yeni iOS 14.5; AirTag desteği, Uygulama Takip Şeffaflığı, Apple Watch ile iPhone ekran kilidi açma, Siri için yeni ses seçenekleri ve daha pek çok özellik ile iOS 14'ün en büyük güncellemesi olmaya aday.

Aslına bakacak olursak Apple, iOS 14.5'in ilk geliştirici beta sürümünü 1 Şubat'ta yayınlamıştı. Dolayısı ile şirketin iOS 14.5 üzerinde çalışmak, yeni özelliklerdeki ve mevcut hataları gidermek için yeterli vaktinin olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yine de iOS 14.5, iOS 14'ün son sürümü olmayacak. Şirket iOS 14.6'nın geliştirme çalışmalarına çoktan başlamış durumda.

iOS 14.5 ile gelen tüm yenilikler

Apple Watch ile iPhone ekran kilidini açma

FaceID son derece efektif bir şekilde çalışan bir teknoloji olsa da COVID-19 nedeniyle hemen her an maske ile dolaşıyoruz. Bu da FaceID'nin her zaman kullanılamamasına neden oluyor. Ayarlar>FaceID ve Parola adımlarını izleyip "Apple Watch ile iPhone ekran kilidini açma" özelliğini etkinleştirdikten sonra Apple Watch ile iPhone'unuzun ekran kilidini açabileceksiniz.

AirTag Desteği

Bildiğiniz gibi Apple, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmiş olduğu lansman etkinliği ile yeni nesne takip cihazı AirTag'i duyurmuştu. Apple, bu ürünün uygun bir şekilde kullanılabilmesi için iOS 14.5 ile birlikte iPhone ve iPad'lere AirTag desteği getirdi.

Yeni Siri ses seçenekleri

Apple artık sesli asistanı Siri için yalnızca bir kadın ve erkek sesi sunmayacak. Bunun yerine iPhone ya da iPad'in kurulumu sırasında kullanıcılardan bir Siri sesi seçmelerini isteyecek. Ayrıca Ayarlar>Siri ve Arama>Siri Sesleri adımlarını uygulayarak ses seçeneklerini görüntüleyebilirsiniz.

Uygulama Takip Şeffaflığı

Apple'ın geliştirici beta sürümünde yayınladığından bu yana en çok ses getiren yeni özelliği Uygulama Takip Şeffaflığı oldu. Bu özellik ile iPhone'unuzda bulunan uygulamalar ve tarayıcıda açmış olduğunuz web siteleri, uygulama dışında cihazdaki herhangi bir eyleminizi takip etmek için açık bir şekilde izninizi istemek zorunda kalacak. Bu izin zorunluluğu, Facebook ve Google gibi hedeflemeli reklamcılık sunan teknoloji devlerinin pek de hoşuna gitmeyecek.

Yeni Emojiler

Apple, geçtiğimiz yıl Unicode konsorsiyumu tarafından yayınlanan Emoji 13.1 sürümü kapsamında iOS 14.5 ile birlikte 200'den fazla yeni emoji kullanıma sunmuş durumda. Yeni emojiler arasında büyülenmiş yüz, alevli kalp, sakallı kadın gibi dikkat çeken emojiler de bulunuyor.

Apple Haritalar'da yeni özellikler

Apple Haritalar, Google Haritalar ve Waze'de uzun zamandır bulunan kaza raporları, yoldaki tehlikeler ve radar noktaları paylaşma özelliği kazanıyor. Söz konusu özellik, Apple kullanıcılarının kendi aralarında trafik deneyimini kolaylaştırmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Fitness+ için AirPlay 2 desteği

Apple'ın yeni abonelik hizmeti olan Fitness+'taki en büyük eksiklik, yalnızca iPhone, iPad ya da Apple TV'de kullanabiliyor olmanızdı. Ancak yeni gelen AirPlay 2 desteği ile uyumlu TV'lerin tamamına ekran yansıtma özelliği geliyor.

"Hey Siri, Acili Ara"

Yeni bir özellik olarak Siri, sesli komut ile acil yardım talep etmenizi mümkün kılıyor. "Hey Siri, acili ara" komutunu verdiğinizde ekranda komutu iptal edebilmenize imkan sağlayan üç saniyelik bir geri sayım bulunuyor. Geri sayım sırasında komutu iptal etmezseniz Siri, yerel acil yardım ekiplerini arıyor. Türkiye için bu acil yardım çağrısının 112 olduğunu tahmin ediyoruz.

Oyun kumandası desteği güncellendi

iOS 14.5 ile birlikte yeni nesil oyun konsolları PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S oyun kollarını iPhone ya da iPad ile senkronize edebileceksiniz. Şüphesiz ki bu özellik, mobil oyuncular için ilaç gibi gelecek.

iOS 14.5 nasıl yüklenir?

Normal şartlarda iOS 14.5 cihazınıza ulaştığında bir bildirim alırsınız ancak bu bildirimi almadıysanız Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemeleri adımlarını uygulayıp güncellemeyi manuel olarak indirerek yükleyebilirsiniz. Herhangi bir aksiliğe karşı verilerinizi yedeklediğinizden ve cihazınızın şarja takılı olduğundan emin olmanızı tavsiye ediyoruz.