Ford'un Tasarladığı iOS 14 Kamyonet Emojisindeki İlginç Hata

Ford, bu akşam itibarıyla iPhone 6s ve daha yeni tüm iPhone'lara yayınlanacak iOS 14 için bir kamyonet emojisi tasarladı. Ancak bu emojide ilginç bir hata bulunuyor.

Apple, her yeni iOS sürümünde iPhone kullanıcılarına pek çok yeni özellik ile birlikte yeni emojiler de sunuyor. Şu anda iPhone’ların varsayılan klavye uygulamasında binlerce emoji olsa da hala bir pick up kamyonet emojisi bulunmuyor.

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Ford, iOS 14 ile birlikte kullanıcılara sunulması için bir pick up kamyonet emojisi tasarlamış ve Apple’a sunmuş durumda. Sıradan bir kamyonet emojisi gibi görünen bu emoji, aslında Ford F150 XLT modelini referans alıyor.

Ford tarafından tasarlanan emoji, ana hatlarını Ford F150 XLT’den alsa da reklam kokan bir emoji olmadığı ve bir boşluğu doldurduğu için kabul edilebilir. Ancak biraz daha dikkatli baktığımızda Ford’un pick up kamyonet emojisinde ilginç bir hata bulunuyor.

Yukarıdaki görseli bir süre inceleyin. Bir gariplik fark ettiniz mi? Her şey normal geldiyse bir kez daha bakmanızı öneririz. Hala mı bir gariplik fark etmediniz? O halde küçük bir ipucu verelim; stop lambalarına daha dikkatli bakın.

Aşağıdaki örneklerde de görebileceğiniz üzere neredeyse tüm taşıt emojilerinde stop lambaları kırmızı renge sahip ki gerçek hayatta da stop lambaları kırmızı renktedir. Yalnızca bir istisna olarak kırmızı renkli otomobil emojilerinde farlar turuncu ya da sarı renkte oluyor.

Ford’un tasarımına baktığımızda ise hem ön farların hem de stop lambaların turuncu renkte olduğunu görüyoruz. Elbetteki bu küçük detay, emojiyi kullanılmaz hale getirmiyor ancak Ford gibi büyük bir şirketin tasarımcısının böyle bir detayı gözden kaçırmış olması dikkat çekici.

Ford'un kamyonet emojisi için yayınladığı video