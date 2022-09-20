iOS 16'da Kopya-Yapıştır Hatası Ortaya Çıktı

iOS 16'nın yeni bir hatası daha ortaya çıktı. Apple tarafından da doğrulanan bu hata, uygulamaların sürekli olarak panoya erişim izni istemesine neden oluyor. İşte kullanıcıları çileden çıkaran hata ve Apple tarafından yapılan açıklama...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone 14'ün tanıtımına paralel olarak yeni işletim sistemi iOS 16'yı yayınladı. Şirketin akıllı telefonlar için geliştirdiği en yeni işletim sistemi, kullanıcılara çok sayıda yeni özellik sundu. Ancak iOS 16, halihazırda oldukça sorunlu bir işletim sistemi. Hatta Apple, daha kullanıcıya ulaştırmadığı iPhone 14 ailesi için bile iOS 16.0.1 kodlu bir güncelleme yayınlamak zorunda kaldı.

Şimdiyse iOS 16'da yeni bir hata tespit edildi. İşin garip tarafı, Apple'ın bu hatadan bihaber olmasıydı. Gelin hep birlikte bu olayın detaylarına yakından bakalım.

iOS 16'nın pano yöneticisi hatalı çalışıyor

Apple, iOS 16 ile kullanıcıların gizliliğini sağlamayı amaçlayan yeni bir özelik geliştirdi. Bu özellik, uygulamaların daha önceden kopyalanmış ve panoya yerleştirilmiş olan metinlere ulaşmasını sağlamak için kullanıcı izni istiyordu. Apple'a göre bu özellik sayesinde telefondaki uygulamalar, panoya doğrudan ulaşamayacaktı. Ancak bu özellik olması gerektiği gibi çalışmadı. Öyle ki tüm uygulamalar, pano erişimi için defalarca kez izin bildirimi göndermeye başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan üst düzey Apple yöneticilerinden Ron Huang, bunun olmaması gereken bir durum, yani bir hata olduğunu söyledi.

Ron Huang tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcıları canından bezdiren bildirimler, kesinlikle beklenen bir şey değil ve düzeltilmesi gerekiyor. Ayrıca Huang'a göre pek çok kullanıcı, bu yeni özellikteki hatadan muzdarip. Apple yetkilisine göre şirket bu sorunu düzeltmek için çalışmalara başladı ve sonraki iOS güncellemeleri ile bu sorun tarihe gömülecek...