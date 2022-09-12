Apple'ın bugün kullanıma sunduğu iOS 16 işletim sisteminin, bazı kullanıcılarda problemlere yol açtığı ortaya çıktı. Buna göre güncellemeyi yapan kullanıcılar, App Store'da 'Hüküm ve Koşullar' penceresini kabul ederken bir hata mesajı ile karşılaşıyor.

Geçtiğimiz hafta yeni iPhone ailesini, Apple Watch’ları ve AirPods’u bizlerle buluşturan Apple, bugün de iPhone kullanıcılarının heyecanla beklediği iOS 16 işletim sistemini yayınladı. Saat 20.00 itibarıyla ülkemizdeki kullanıcılar için indirilebilir hale gelen yeni işletim sistemi, iPhone 8’den son çıkan modellere geldi.

iOS 16, yeni kilit ekranı tasarımından ‘Mesajlar’ uygulamasındaki değişikliklere kadar birçok farklı alanda yeniliği kullanıcılara sunmuştu. Ancak güncelleme yapan kullanıcılardan gelen yeni bilgiler, iOS 16’da bazı problemlerin olduğunu ortaya koydu.

Bazı kullanıcılar App Store’da ‘Hüküm ve Koşullar’ı kabul ederken hata mesajı almaya başladı

iPhone kullanıcıları, iOS 16 güncellemesini yaptıktan sonra App Store’da problem yaşadığını bildirdi. Buna göre işletim sistemini yükleyen bazı kullanıcılar, bir uygulama güncellemesi yapmak istediklerinde açılan ‘Hüküm ve Koşullar’ penceresini kabul ederken bir hatayla karşılaştı. Gelen görüntüler incelendiğinde kullanıcıların karşısına “Bir hata oluştu. Lütfen daha sonra deneyin” mesajının çıktığı görüldü.

Şu anda Apple servislerinin bazı problemler yaşıyor olabileceği; bunun da hata mesajına yol açmış olabileceği belirtiliyor. Sorunun ne zaman çözüleceği ile ilgili ise henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor. Hatanın herkesi etkilemediğini, yalnızca bazı kullanıcılarda görüldüğünü de ekleyelim. Buna ek olarak hatayı alan kişilerin çoğu iOS 16 kullanıcıları olsa da iOS 15.7 ve iPadOS 15.7 tarafında da bu mesajla karşılaşıldığı aktarılıyor.