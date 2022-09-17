iOS 16 Güncellemesinin Şarjı Daha Hızlı Bitirdiği İddiası

iOS 16 güncellemesinden sonra iPhone kullanıcıları, akıllı telefonlarının şarjının daha çabuk bittiğini ifade etti. Biz de bu durumu Webtekno takipçilerine sorduk. Peki gerçekten yeni güncelleme şarjınızı daha hızlı bitiriyor olabilir mi? Şarjınız hızlı bitiyorsa ne yapmalısınız? Gelin bir bakalım.

Apple’ın hemen her iOS güncellemesi sonrasında Apple kullanıcıları bazı sorunları gündem haline getirir, sonrasında da gelen yamalar ve güncellemeler ile bu sorunların mümkün olduğunca çözüldüğüne şahit oluruz. Bu yıl da durum farklı olmayacak gibi gözüküyor.

Geçmişte yavaşlama, akıcılığın bozulması gibi sorunlarla gündeme gelen iOS güncellemelerinin iOS 16’daki popüler sorunu ise şarjın hızlı bitmesine neden olması. Pek çok kullanıcı bu sorundan yakınıyor. Biz de Twitter üzerinden takipçilerimize iOS 16 kullandıkları cihazlarda böyle bir sorun görüp görmediklerini sorduk.

Soru belli: iOS 16 cihazınızın şarjı daha hızlı gidiyor mu?

Gelen tepkiler tam anlamıyla karışık. Bazıları eskisi gibi olduğunu söyledi...

Bazıları ise telefonlarının şarjının daha hızlı bittiğini...

iOS 16 kullanıcılarının yaşadığı sorunun nedeni olarak yeni gelen kilit ekranı özellikleri, hava durumu ve astronomi gibi hem konum verilerini kullanan hem de kilit ekranına erişen uygulamaların yapısı gösteriliyor. Konum izinlerini kontrol etmek şarj sorunu yaşıyorsanız düzelmesine yardımcı olabilir.

Peki gerçekten iOS 16 şarjınızın daha hızlı bitmesine sebep oluyor mu? Şarjınız hızlı bitiyorsa ne yapabilirsiniz?

iOS 16'yla birlikte telefonlara birçok yenilik ve esktra uygulama geldi. Örneğin; kilit ekranı widget'ları, yeni dinamik kilit ekranları gibi. Bu uygulamaların bazıları arka tarafta da çalışarak konum bilgilerinizi almaya devam ediyor. Tabii bununla birlikte animasyonlu duvar kağıtları da var. Tüm bunlar birleştiğinde ise şarjınız daha hızlı gidiyor olabilir. Öncelikle uygulama izinlerini bir kontrol ederek işe başlayabiliriz. Kullanmadığımız halde kaynak tüketen uygulamaların izinlerini ya da uygulamanın kendisini kaldırmak br başlangıç olabilir.

Hareketli duvar kağıtlarından ve ekstra widget kullanımından kaçınmanız da yine şarjınızın daha hızlı bitmesini engelleyebilir. Konum izinlerinizi de kullanmadığınız müddetçe kapalı tutabilir ve bu sayede altta çalışan uygulamaların sürekli olarak telefonunuzdan veri almasını engelleyebilirsiniz. Dolayısıyla alt tarafta daha az çalışan uygulama olması, şarjınızın daha uzun süre gitmesini sağlayabilir.

Geçmişteki iOS yayınlanma süreçlerini göz önüne aldığımızda sorunun birkaç gün içerisinde kendi kendine çözüldüğünü de görebilirsiniz. Bunun nedeni, telefonunuzun aslında güncellemeyi tam olarak aktif hale getirmesinin birkaç günü bulabilmesidir. Geçmişte de güncelleme sonrası yaşanan bazı sorunlar, birkaç günü bulabilen işletim sisteminin dosyaları yenileme süreci tamamlandığında çözülmüştü.

Bir başka dikkat edilmesi gereken nokta ise akıllı telefonunuzda var olan uygulamaların güncellemeleri. Bir önceki sürümden kalan uygulamalar tamamen yeni işletim sistemine uyumlu değilse daha dengesiz bir performans ortaya koyabiliyorlar. Son olarak da eğer bu sorun gerçekse, yeni iOS güncellemesi çıkar çıkmaz indirmek gerekiyor. Bu güncellemede pek çok sorunun çözümü yer alıyor.

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