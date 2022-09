iOS 16 yayınlandı, özellikleri belli oldu. iOS 16 güncellemesini alacak ve almayacak iPhone modelleri, iOS 16 ile gelen özellikler neler, yakından bakalım.

iPhone kullanıcılarının sabırsızlıkla beklediği yeni iOS 16 işletim sistemi, bugün tüm kullanıcılar için yayınlandı. iOS 16 işletim sistemi, Türkiye’de saat 20.00’den itibaren indirilebilir hale geldi. Yeni işletim sistemi, iPhone kullanıcılarının deneyimini iyileştiren pek çok yeniliğe yer veriyor.

Peki, iOS 16 işletim sistemi hangi iPhone modelleri için indirilebilir? iOS 15’te takılı kalmak zorunda kalacak modeller hangileri? iOS 16 güncellemesi nasıl yüklenir? Yeni işletim sistemi ile gelen yenilikler neler? Gelin, bu soruların cevaplarına bakalım.

iOS 16 alan iPhone modelleri

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (2. ve 3. nesil)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iOS 16 almayacak iPhone modelleri

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (1. nesil)

iOS 16 güncellemesi nasıl yüklenir?

Adım #1: iPhone’u şarja takın. Güncelleme esnasında pil tüketimi artar, şarjın bitmesini engellemek gerekir.

iPhone’u şarja takın. Adım #2: Bir Wi-Fi ağına bağlanın. Bağlandığınız Wi-Fi ağının stabil bağlantıya sahip olduğundan emin olun.

Bir Wi-Fi ağına bağlanın. Adım #3: iPhone menüsünden Ayarlar sayfasını açın.

iPhone menüsünden Ayarlar sayfasını açın. Adım #4: Genel sayfasını açın.

Genel sayfasını açın. Adım #5: Yazılım Güncelleme bölümünü açın. Eğer mevcut bir güncelleme varsa burada görünecek.

Yazılım Güncelleme bölümünü açın. Adım #6: İndir ve Yükle butonuna dokunun. Bu işlemden önce her ihtimale karşı önemli verilerinizi iCloud ile yedekleyin.

İndir ve Yükle butonuna dokunun. Adım #7 : İndirme işlemi tamamlanınca Yükle butonuna dokunun.

: İndirme işlemi tamamlanınca Yükle butonuna dokunun. Adım #8 : İstenirse şifrenizi girin.

: İstenirse şifrenizi girin. Adım #9: Güncelleme sırasında cihaz yeniden başlatılacak.

Daha detaylı bilgi için:

iOS 16 ile birlikte gelen yenilikler:

iPhone’ların kilit ekranı yeniden tasarlandı:

iPhone ekranlarında artık iOS 16 ile birlikte kilit ekranı tamamen değişiyor. İlk olarak duvar kağıdınızda derinlik modu olacak. Eğer duvar kağıdınızda bir yüz veya kişi varsa, saat gibi yazıların önünde kalacak.

Kilit ekranlarına artık widget ekleyebileceksiniz. Bu widget’lar arasında takvim uygulaması, hava durumu ve yapılacaklar listesi gibi kısa yollar bulunuyor. Bunun yanı sıra sadece tek bir kilit ekranı şeması değil, birden fazla kilit ekranı yapıp arasında değişim yapabiliyorsunuz. Hatta duvar kağıdı seçmenize yarayan bir yapay zekâ sistemi bile bulunuyor.

Artık kilit ekranında o duvar kağıdınızı kapatacak kadar fazla olan bildirimler tarihe karışıyor. Bildirimler ekranın aşağısında toplu olarak gözükecek. Son olarak, artık kilit ekranında Canlı Aktiviteler kısmı bulunacak. Bu özellik sayesinde kilit ekranından canlı maçları takip edebilecek, müzik menünüzü büyütebilecek veya ilerlemelerinizi takip edebileceksiniz.

Mesajlar uygulaması sosyal medya gibi oluyor:

Apple’ın Mesajlar uygulaması, iOS 16 ile birlikte büyük değişiklik yaşayacak uygulamalardan birisi olacak. Mesajlar uygulaması, özellikle dikte konusunda yepyeni özelliklere ev sahipliği yapacak.

Mesajlar uygulamasında artık gönderilmiş mesajları düzenleyebileceksiniz. SharePlay isimli yeni özellik sayesinde arkadaşlarınızla beraber uzaktan dizi izleyebilecek, müzik dinleyebilecek ve daha birçok şey yapabileceksiniz.

Artık Mesajlar uygulamasında kullanılan Dikte özelliği, cümlelerinize otomatik olarak noktalama işaretleri ekleyecek. Dikte yapmaya başladığınız zaman artık klavye açık kalıyor ve istediğiniz zaman yazmaya geri dönebiliyorsunuz. Bu dikte özelliğini Apple’ın Neural Engine’i destekliyor ve dokunarak yazma ile dikte arasında geçişi kolaylaştırıyor.

Apple Wallet artık çok daha modern hale geliyor

Apple Wallet artık dijital otel anahtarlarını başkalarıyla paylaşabilmenizi sağlıyor ve buna Android kullanıcıları da dahil. Apple Wallet’ın temassız ödeme özelliği, ürünlerini iPhone’dan ödeme kabul etmek isteyen satıcılar için etkin hale getiriliyor.

Apple’ın Harita uygulaması yeniden tasarlandı

Apple’ın Harita uygulaması yeniden tasarlandı. Yeniden tasarlanan Harita uygulaması ile birlikte Fransa, İsviçlre ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin içerisinde yer aldığı 11 ülkenin detaylı şehir planı uygulamaya eklendi.

Yeni ‘Birden Fazla Durak’ rota sistemiyle belirlediğiniz rota üzerinde 15’e kadar durak ayarlayabiliyorsunuz ve bu rotalarınız ‘Yakın Zamanda Çizilen Rotalar’ sekmesine gidiyor ve istediğiniz zaman bu rotaları tekrardan kullanabiliyorsunuz. Bu çok duraklı rotalarınızı Mac’iniz üzerinden düzenleyip iPhone’unuza gönderebiliyorsunuz ve Siri’yi kullanarak Apple CarPlay’deyken rotanıza yeni duraklar ekleyebiliyorsunuz.

Spor severlere özel Apple News’e yeni sekme My Sports

Apple’ın son iPhone işletim sistemi iOS 16 ile birlikte Apple News’e yeni bir sekme geliyor. Bu sekmenin adı My Sports. Bu bölümde seçtiğiniz sporların, liglerin veya takımların haberlerini, fikstürlerini ve detaylarını takip edebileceksiniz. Ek olarak bahsettiğimiz gibi bu bölümü canlı aktivite olarak kilit ekranınıza ekleyebiliyorsunuz.

Aile paylaşımı artık çok daha detaylı olacak

Aile Paylaşımına gelen değişiklikler ile birlikte çocuklarınız için oluşturduğunuz hesapları çok daha kolay bir şekilde idare edebileceksiniz. Yaşa göre kısıtlamalar yapabileceğiniz yeni Aile Paylaşımı uygulamasında ebeveyn denetiminin kurulumunu daha hızlı bir şekilde yapabileceksiniz.

Yeni bir iPhone cihazını açıp yanına kendi iPhone’unuzu koyduğunuzda sizlere çocuğunuz için yeni bir cihaz kurabileceğiniz bir ‘Hızlı başlangıç’ ekranı çıkacak. Artık Aile Paylaşımı’nda çocuğunuz ekran süresini aştığı ve daha fazla süre istediği zaman bunu Mesaj uygulamasından cevaplayabileceksiniz. Çocuğunuz büyüdükçe Aile Kontrol Listesi seçenekleri de güncellenecek.

iOS 16 ile birlikte güvenliğinize daha çok önem veriliyor

iOS 16 ile birlikte Güvenlik Kontrolü adı verilen yeni bir özellik geliyor. Bu araç sayesinde kullanıcıların Kişisel Güvenliği korunacak. Bildiğiniz gibi günümüzdeki birçok ilişkide insanlar birbirleriyle şifrelerini ve konumlarını kolayca paylaşıyorlar ancak bu çoğu zaman bir sorun haline gelebiliyor.

Apple’ın yeni Acil Durum butonu ile birlikte tüm hesaplara erişimi kesebiliyorsunuz. Bu da istemediğiniz kişilerle konumunuzun paylaşılmasını ve onların hesaplarınıza erişmesini engelliyor. Ayrıca bu butona bastığınızda diğer tüm cihazlarda açık olan iCloud hesaplarınız kapatılıyor ve istemediğiniz kişilerden Mesajlar uygulamasından mesaj almıyorsunuz.

Fitness uygulaması artık tüm iPhone'larda kullanılabilecek

Fitness uygulaması bundan önce Apple Watch'lara ait WatchOS'te yer alıyordu. iOS 16 ile birlikte Fitness uygulaması artık tüm iPhone'larda yer alacak, Apple Watch'ınız olmasa bile. Uygulamadan adımlarınızı ve egzersizlerini takip edebileceksiniz.

iOS 16, Canlı Metin özelliğine de değişiklikler getiriyor

Canlı Metin özelliğine birçok yeni özellik geldi. Artık Canlı Metin’i videolarda kullanabiliyorsunuz. Bir videoyu durdurarak oradan metini kopyalayabiliyorsunuz. En önemlisi, aynı Google Çeviri gibi artık Çeviri uygulamasında kamera ile canlı çeviriler yapabiliyorsunuz.

Mac'lere gelen SpotLight aracı iPhone'lara da geliyor

Yeni MacOS'e gelen SpotLight özelliği sayesinde bir şeyi arattığınızda kolayca bulmanıza yarıyor. Örneğin 'at fotoğrafları' arıyorsanız hem internetteki hem de cihazınızdaki at fotoğraflarını hemen görebiliyorsunuz. Bu özelliği 'Ev' tuşunun hemen üzerine tıkladığınızda bulabiliyorsunuz.

Özel Erişim Jetonlarıyla CAPTCHA'ları es geçebileceksiniz

İnternetteki zararlı şeylerden korunmanızı sağlayan CAPTCHA - Completely Automated Public Turing Test tot tell Computers and Humans Apart (İnsanları ve bilgisayarları birbirinden ayırmak için yapılan tamamen otonom Turing testi), bazen sinir bozucu bir şey olabiliyor. Apple, iOS 16 ile birlikte getireceği özel erişim jetonlarını destekleyen sitelerde CAPTCHA'larla boğuşmak zorunda kalmayacaksınız.

Fotoğraflardaki objeleri, fotoğrafın geri kalanından ayırabileceksiniz

iOS 16 ile birlikte fotoğraflardaki objeleri üzerlerine basılı tutup fotoğrafın geri kalanından ayırabilecek ve sosyal medya hesaplarınızda veya mesajlaşma uygulamalarınızda paylaşabileceksiniz.

Apple'ın iPhone'lar için getirdiği son işletim sistemi iOS 16 hakkında ne düşünüyorsunuz? Değişiklikleri ve yenilikleri beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.