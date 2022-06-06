iOS 16 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri Belli Oldu (Efsaneler Efsanesi iPhone 6S, Bir Daha Güncellenmeyecek)

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Apple, WWDC 2022'de iOS 16 duyurusunun hemen sonrasında yeni iOS sürümünü alacak iPhone modellerini açıkladı. Buna göre birinci nesil iPhone SE'nin yanı sıra iPhone 6S ve iPhone 7 de iOS 16 güncellemesinden mahrum olacak.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, yıllık geliştirici konferansı WWDC 2022'nin ilk gününde bombaları ardı ardına patlattı. Yeni Macbook Air ve Pro'nun yanı sıra iOS 16, macOS Ventura, watchOS 9 gibi yeni nesil işletim sistemlerini de tanıtan Apple, hayranlarına dolu dolu bir sunum göstermiş oldu.

iOS 16'nın tanıtılması, pek çok iPhone kullanıcısını heyecanlandırdı ancak bir o kadar iPhone kullanıcısı da cihazlarının eski olduğu gerçeği ile yüzleşmiş oldu. Zira tahmin edebileceğiniz gibi iOS 15 işletim sistemine sahip tüm iPhone modelleri iOS 16 güncellemesi ile tanışamayacak. İşte iOS 16 güncellemesi alacak ve iOS 15 ile kalacak iPhone modelleri.

iPhone 7, iOS güncellemelerine veda ediyor

iOS 16

Apple tarafından paylaşılan bilgilere göre iOS 16 güncellemesi yalnızca iPhone 8 ve daha yeni iPhone modellerine gönderilecek. Dolayısı ile bugün bile ikinci elde geniş bir pazar hacmine sahip olan iPhone 7, iOS 15 ile son büyük güncellemesini almış olacak. 

iOS 16 güncellemesi alacak iPhone modelleri

  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone X
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone SE (2. ve 3. nesil)

iOS 15 güncellemesi alan ama iOS 16 güncellemesi almayacak iPhone modelleri

  • iPhone 6S
  • iPhone 6S Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone SE (1. nesil)
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