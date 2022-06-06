Apple, WWDC 2022'de iOS 16 duyurusunun hemen sonrasında yeni iOS sürümünü alacak iPhone modellerini açıkladı. Buna göre birinci nesil iPhone SE'nin yanı sıra iPhone 6S ve iPhone 7 de iOS 16 güncellemesinden mahrum olacak.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, yıllık geliştirici konferansı WWDC 2022'nin ilk gününde bombaları ardı ardına patlattı. Yeni Macbook Air ve Pro'nun yanı sıra iOS 16, macOS Ventura, watchOS 9 gibi yeni nesil işletim sistemlerini de tanıtan Apple, hayranlarına dolu dolu bir sunum göstermiş oldu.

iOS 16'nın tanıtılması, pek çok iPhone kullanıcısını heyecanlandırdı ancak bir o kadar iPhone kullanıcısı da cihazlarının eski olduğu gerçeği ile yüzleşmiş oldu. Zira tahmin edebileceğiniz gibi iOS 15 işletim sistemine sahip tüm iPhone modelleri iOS 16 güncellemesi ile tanışamayacak. İşte iOS 16 güncellemesi alacak ve iOS 15 ile kalacak iPhone modelleri.

iPhone 7, iOS güncellemelerine veda ediyor

Apple tarafından paylaşılan bilgilere göre iOS 16 güncellemesi yalnızca iPhone 8 ve daha yeni iPhone modellerine gönderilecek. Dolayısı ile bugün bile ikinci elde geniş bir pazar hacmine sahip olan iPhone 7, iOS 15 ile son büyük güncellemesini almış olacak.

iOS 16 güncellemesi alacak iPhone modelleri

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (2. ve 3. nesil)

iOS 15 güncellemesi alan ama iOS 16 güncellemesi almayacak iPhone modelleri