İddialara göre iOS 18 ile iPhone'lara gelecek en büyük yeniliklerden biri, özelleştirilebilir ana ekran olacak. Kullanıcılar, uygulama simgeleri ve widget'ları tıpkı Windows masaüstü gibi diledikleri gibi yerleştirebilecekler.

Şu ana kadar paylaşılan iddialara göre Apple, iOS 18'de, bugüne kadar yaptığı en büyük yazılım güncellemelerinden birine imza atacak. Her ne kadar iOS 18'in öne çıkan yanının yapay zekâ özellikleri olması beklense de yeni işletim sistemi, başka alanlarda da daha önce Apple kullanıcılarının sahip olmadığı bazı özellikleri iPhone'lara getirecek.

iPhone kullanıcılarının, konu kişiselleştirmeye geldiğinde Android kullanıcıları kadar fazla alternatifi olmadığı bir gerçek. İddialara göre, bu konunun üzerine gitmeye karar veren Apple, bazı önemli değişiklikler üzerinde çalışıyor. Buna göre iPhone kullanıcıları, artık ana ekranlarında uygulama ikonlarını canları nereye isterse oraya koyabilecekler. Daha önce bütün uygulama ikonları sıralı olarak diziliyordu.

iPhone'lara kişiselleştirilebilir ana ekran geliyor

Elbette ki yeni işletim sisteminde ana odak noktası olan yapay zekâ hakkında da çok ciddi kaynakların iddiaları var. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, işletim sistemine Google Gemini'ın kullanıldığı bir bir sohbet botu da ekleyebilir. Gurman'a göre iOS 18, "günlük yaşamınızı yönetmenize yardımcı olacak" yapay zekâ özellikleriyle gelecek.

Daha önce de Apple'ın Siri geliştirmeleri, yapay zekâ tarafından oluşturulan Apple Music listeleri, iWork için yapay zekâ ile döküman oluşturulması, mesajlara daha zekice ve daha doğal cevap tavsiyeleri ile iOS 18'i donatacağı yönünde haberler çıkmıştı.

iOS 18, Haziran ayında WWDC 2024'te iPadOS 18, watchOS 11, visionOS 2 ve yeni macOS ile birlikte tanıtılacak.