iOS 26.1 Beta 2 Yayınlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

Apple, iOS 26.1'in ikinci beta sürümünü yayımladı. Böylelikle iPhone'lara gelecek yeni özellikler belli olmuş oldu. İşte iOS 26.1'de yer alacak yeni özellikler...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iOS 26 ile ilgili çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Bu bağlamda; milyonlarca kullanıcının beklediği iOS 26.1'in ikinci beta sürümü yayımlandı. Böylelikle iPhone'lara gelecek yeni özellikler gün yüzüne çıkmış oldu.

Peki iOS 26.1'in ikinci beta sürümü neler sunuyor? Apple'ın WWDC 2025'te duyurduğu hangi özellikler, bu sürümde kullanıma sunulacak? Gelin hep birlikte iOS 26.1'deki yeni özelliklere yakından bakalım.

iOS 26.1 ile kullanıma sunulacak yeni özellikler:

Alarm, kilit ekranında kaydırılacak

iOS 26.1'in ikinci beta sürümünde tespit edilen ilk özellik, Alarm uygulamasında kendini gösteriyor. Artık kilit ekranında alarmı ertelemek isteyen kullanıcı, ekrana dokunacak. Alarmı kapatmak içinse kaydırma hareketinin yapılması gerekecek.

Güvenlik güncelleştirmeleri için otomatik indirme ve yükleme özelliği

iOS 26.1 sürümü ile telefonunun Ayarlar bölümündeki "Gizlilik ve Güvenlik" bölümüne giren kullanıcı, güvenlik güncelleştirmeleri için yeni bir bölüm görecek. Kullanıcı, buraya girdiği zaman otomatik indirme ve yükleme işlevi için bir seçeneğe sahip olacak. Özelliği aktifleştiren kullanıcılar, Apple'ın yayımladığı güvenlik güncelleştirmelerini otomatik olarak alacaklar. iOS güncellemesinin beklenmesine gerek olmayacak.

Fitness uygulaması, kişiye özel antrenman oluşturabilecek

iOS 26.1 ile Fitness uygulaması da yenilecek. Apple'ın yaptığı çalışma ile uygulama, artık kişiye özel antrenman oluşturulmasına izin verecek. Kullanıcı, antrenman türü, kalori yakımı, efor, süre ve başlangıç saati gibi ayarlar yapabilecek.

Ayarlar uygulamasındaki açıklama metinleri ve simgeler sola dayalı olacak

iPhone'unuzda Ayarlar uygulamasına girer ve Wi-Fi gibi bir alt menüyü açarsanız, üst kısımda açıklama metni ve simge görürsünüz. Bu alan, mevcut sürümlerde ekranı ortalıyor. iOS 26.1'de ise bu durum değişecek. Apple artık hem simgeleri hem de açıklama metinlerini sola dayalı hizalayacak.

Uygulama klasörlerinin isimleri de sola dayandı

Apple, Ayarlar uygulamasındaki hizalamayı uygulama klasörlerine de uygulayacak. Bir klasörün ismi ortada değil, sola hizalı gösterilecek.

Fotoğraflar uygulamasına ufak bir dokunuş yapıldı

iOS 26.1, Fotoğraflar uygulamasına ufak ama etkili bir dokunuş yapacak. Üst menüye dokunan kullanıcı, slayt gösterisi, gizleme ve favori seçeneklerinin üst kısma taşındığını görecek.

iOS 26.1'in ikinci beta sürümünde tespit edilen özellikleri nasıl buldunuz? Bu güncelleme sizi heyecanlandırıyor mu? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.