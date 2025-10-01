Türkçe Apple Intelligence ile Gelecek iOS 26.1 Güncellemesi Ne Zaman Çıkacak?

iPhone'ların Apple Intelligence yapay zekâ özelliklerine Türkçe desteği getirecek iOS 26.1 güncellemesi ne zaman yayımlanacak? Sizin için hesapladık.

Apple, yaz aylarında yaptığı duyuruyla Apple Intelligence’a Türkçe desteğinin resmen geleceğini açıklamıştı. Birkaç hafta önce ortaya çıkan bilgilerde ise Türkçe Apple Intelligence’ın iOS 26.1 güncellemesiyle birlikte nihayet kullanıcıların beğenisine sunulacağı görülmüştü.

Peki Apple Intelligence’ı Türkçe kullanmaya başlamamızı sağlayacan iOS 26.1 güncellemesi ne zaman yayımlanacak? Bu konuda kesin bir tarih ve resmî açıklama yok ancak önceki senelere bakarak bir tahminde bulunabiliriz.

Türkçe Apple Intelligence’lı iOS 26.1, büyük ihtimalle ekim sonu gelecek

iOS 26.1 güncellemesinin ne zaman yayımlanacağını görmek için önceki yıllara bakmamız gerekiyor. Apple’ın istikrarlı bir şekilde her yıl lansmanlarını, güncellemelerini benzer tarihlerde yayımladığını biliyoruz. Bu yıl da bu değişmeyecek.

Geçen yılki iOS 18.1 güncellemesi 28 Ekim’de yayımlanmıştı. Önceki senelerdeki .1 güncellemelerinde de benzer ekim sonu tarihleri görüyoruz. Bu yüzden iOS 26.1’in ekimin sonunda geldiğini görebiliriz.

.1 güncellemelerinin önceki yıllardaki tarihleri

iOS 18.1 – 28 Ekim

iOS 17.1 – 25 Ekim

iOS 16.1 – 24 Ekim Apple, genelde güncellemelerini pazartesi günleri yayımlıyor. Ekim sonundaki pazartesi günlerine baktığımızda ise 27 Ekim’i görüyoruz. Buradan, iOS 26.1’in 27 Ekim 2025 Pazartesi günü geleceğini tahmin edebiliriz.

iOS 26.1 nasıl yenilikler sunacak?

iOS 26.1, iOS 26’nın ilk büyük güncellemesi olarak gelecek ve birçok yenilik getirecek. Apple Intelligence’a Türkçe dahil yeni 8 dil, AirPods’lara canlı çeviri, Apple Music’te değişiklikler, sorunların çözümleri gibi yenilikler göreceğiz. Aşağıdaki içeriğimizden güncellemede göreceğimiz özelliklere ulaşabilirsiniz.