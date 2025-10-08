iOS 26.1 Güncellemesiyle iPhone'lara Gelecek 10 Yeni Özellik

Çok yakında kullanıma sunulacak iOS 26.1 güncellemesi birçok yeni özelliği iPhone'lara getirecek. İşte o özellikler.

Apple, iOS 26 güncellemesini eylül ayı itibarıyla resmen kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Yeni sürüm Liquid Glass isimli cam benzeri saydam tasarım başta olmak üzere birçok yeni özelliği iPhone’lara getirmişti. Ancak hâlâ gelmesi beklenen başka yenilikler de vardı. Bu yüzden kullanıcıların gözü ilk büyük iOS 26 güncellemesi olacak iOS 26.1’e çevrilmiş durumda.

Peki ekim sonlarına doğru kullanıma sunulması beklenen iOS 26.1 iPhone’lara hangi yeni özellikleri getirecek? Sizin için yeni güncellemede göreceğimiz 10 yeni özelliği derledik. Türk kullanıcıları çok sevindirecek bir özellik dahil birçok büyük yenilik göreceğiz.

iOS 26.1 ile iPhone’lara gelecek özellikler

Apple Intelligence’a Türkçe desteği geliyor

Apple’ın yapay zekâ özellikleri bir süredir kullanımda olsa da belli dillere sınırlıydı ve bunlar arasında Türkçe yoktu. iOS 26.1 ile bu durum nihayet değişiyor. Öyle ki Apple, yapay zekâ özelliklerine Türkçe dahil 8 dil ekleyecek. Türkçeye ek olarak Danca, Flemenkçe, Norveççe, Portekizce, İsveççe, Geleneksel Çince ve Vietnam dili eklenecek.

Alarmlar ve zamanlayıcılar değişiyor

Normalde iPhone’ların alarmlarında veya zamanlayıcılarında dokunarak durdurma özelliği vardı. Ancak iOPS 26.1, kilit ekranında bunu değiştirecek. Kullanıcılar, artık alarmları kaydırarak durdurması gerekecek. Erteleme için tek dokunuş yeterli ancak iptal için kaydırmak gerekiyor. Buradaki amaç, ertelemeye çalışırken yanlışlıkla alarmı kapatmayı engellemek.

Apple Music’te mini oynatıcıda şarkıları kaydırarak değiştirme

Apple Music uygulamasına küçük ama işlevsel bir yenilik geliyor. Ekranın alt kısmında o an çalan şarkıyı gösteren mini oynatıcıda ismi üzerinden sağa veya sola kaydırarak şarkı değiştirme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz.

AirPods’un Canlı Çeviri özelliğine yeni diller

Apple, iOS 26 ile AirPods modellerine canlı çeviri özelliği getirmişti. Yeni güncelleme ise bu özelliğe **Japonca, Korece, İtalyanca ve Çince **desteği getiriyor. Maalesef henüz Türkçe desteği bulunmuyor.

Fitness uygulaması

Fitness uygulaması, iOS 26.1 güncellemesiyle kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşatacak. Artık uygulamada tamamen size özel antrenmanlar oluşturabileceksiniz. Aktif kaloriler, çalışma tipi, efor, süre ve başlama zamanı gibi şeyleri seçebilmeniz mümkün olacak.

Ayarlar

Apple, Ayarlar uygulamasında küçük değişikliklere gitti. Uygulamadaki metin ve simgelerin hizalamasının değiştiğini görebiliyoruz. Örneğin başlıklarında metin bulunan tüm ayarlarda metin artık orta yerine sola hizalanıyor.

Ana ekran klasörlerinde de başlıklar sola hizalanıyor

Benzer bir tasarım değişikliği ana ekranda oluşturabildiğimzi klasörlerde var. Normalde o klasörün ismi üst ortada yer alırdı. Ancak iOS 26.1'de değişecek ve sola hizalanacak. Yukarıdan örneğini görebilirsiniz.

Tuş takımına da Liquid Glass geliyor

İşletim sisteminin büyük bir bölümü Liquid Glass tasarım dilini benimsemişti. Bu cam benzeri saydam tasarım, telefon uygulamasında bulunan tuş takımındaki sayılara da yeni güncellemede gelecek.

Fotoğraflar uygulamasında küçük değişiklikler

iOS 26.1, Fotoğraflar uygulamasında da minik bir değişiklik yapacak. Videolar arasında geçiş yapmayı sağlayan kaydırıcının değiştiğini göreceğiz. Öte yandan video süresini kontrol ettiğiniz çubuk daha rahat görünüm için daha mat bir tasarıma sahip olacak.

Safari'de alt çubuğun garip görünümü artık yok

Yenilenen Safari'nin alttaki sekme çubuğu, iOS 26.1 ile artık daha geniş ve daha az dolgulu olacak. Saydamlığı azaltma moduyla da dolgu artırılabilecek. Bu değişikliklerle o garip görüntüsü artık olmayacak.