iOS 26.2 Beta 1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 26'nın bir sonraki ay yayımlanacak yeni büyük güncellemesi iOS 26.2'nin ilk betası yayımlandı. İşte iPhone'lara gelecek özellikler.

Apple, geçtiğimiz pazartesi günü iOS 26 sürümünün ilk büyük güncellemesi iOS 26.1’i resmen yayımlamıştı. Teknoloji devi, aradan 1 gün geçtikten sonra da bir sonraki büyük güncelleme olacak iOS 26.2’yi test etmeye başladı. iOS 26.2’nin ilk geliştirici betası dün gece resmen geliştiriciler için yayımlandı.

iOS 26.2’nin beta sürümüyle birlikte iPhone’lara gelecek yeni özelliklerden bazıları da belli olmuş oldu. Aralık ayında tüm kullanıcılar için yayımlanacak bu güncellemeyle neler sunulacağına gelin bakalım.

iOS 26.2 beta 1 ile iPhone’lara gelecek özellikler

Kilit ekranı

Kilit ekranı üzerinde saatin görünümünü özellieştirmenize olanak tanıyan yepyeni bir Liquid Glass kaydırıcısı yer alacak. Bu kaydırıcı yoluyla kullanıcılar saatin neredeyse tamamen net görünmesini ya da daha buzlu, cam benzeri bir görünüm kazanmasını sağlayabilir. Daha opak görünüm için tamamen kapatmayı sağlayan geçiş düğmesi de yer almaya devam ediyor.

Uyku puanı

Geçtiğimiz aylarda resmen tanıtılan “uyku puanı” özelliğinde sunulan puanlarda değişiikliklere gidildiği duyuruldu. Artık 0-40 arası çok düşük, 41-60 arası düşük, 61-80 arası normal, 81-95 arası yüksek ve 96-100 arası çok yüksek olacak. Bu puanlama, o gece nasıl uyuduğunuzu ölçüyor.

Şifreler uygulaması

Şifreler uygulamasının ayarlar bölümünde değişikliklere gidilecek. Artık oturum açarken şifrelerin kaydedilmediği web sitelerini yönetme seçeneği de kullanıcılar için sunuluyor.

AirPods’un Canlı Çeviri özelliği AB’ye geliyor

Apple, iOS 26 güncellemesiyle birlikte AirPods kulaklıklara anında çeviri yapabilen “Canlı Çeviri” özelliği getirmişti. iOS 26.2 güncellemesi de bu özelliği nihayet Avrupa Birliği’ndeki ülkelere getirecek. AB yasaları nedeniyle özellik ertelenmişti ancak görünüşe göre gereksinimler karşılandı ve bu sürüme yetiştirildi.

Anımsatıcılar uygulamasında alarm kurma

iPhone’ların en sık kullanılan uygulamaları arasında yer alan “Anımsatıcılar”a da önemli bir yenilik geliyor. Artık bir anımsatıcı zamanı geldiğinde alarm çalmasını sağlayan bir seçenek olacak. Kullanıcılar, anımsatıcı oluştururken “acil” kısmını seçerek o anımsatıcının alarmlı olmasını sağlayabilecekler. Standart alarmlardan mavi renkle ayrılacak. Bu sayede anımsatıcı olduğunu anlayacaksınız.

Podcast uygulamasında yenilikler

Podcast uygulaması da iOS 26.2 ile 3 yeni özellik kazanacak. Otomatik olarak kullanıcı için oluşturulan bölümler, oynatıcıdan veya transkript üzerinden bahsedilen diğer podcast’leri görüp takip etme ve o podcast’te paylaşılan bağlantılara erişim sağlama gibi özellikler kullanıma sunulacak.

Gelişmiş güvenlik uyarıları

Artık iPhone’ların Ayarlar uygulamasının Bildirimler bölümüne, deprem ve benzer riskli uyarıları yönetmeyi, konum kullanarak uyarıların güvenilirliğini artırmayı sağlayan gelişmiş uyarı iletimini etkinleştiren bir “Gelişmiş Güvenlik Uyarıları” isimli bir bölümü eklenmiş.

Diğer yenilikler:

2 kişinin birbirine PIN kodu göndermesini sağlayan ancak detayları bilinmeyen bir AirDrop özelliği

Hava Durumu uygulamasında yaklaşan yağmur veya diğer hava koşullarına ilişkin “gelecek cuma” gibi uyarılar için göreceli zamanı destekleme

Apple News uygulamasında siyaset, bulmaca, spor, iş dünyası ve yemek gibi kategorilere hızlı erişim sağlayan üst düğmeler.

iOS 26’nın bir sonraki büyük güncellemesi olacak iOS 26.2 ile geleceği ortaya çıkan özellikler bu şekildeydi. Tabii ki Apple, bu ay boyunca iOS 26.2’nin farklı farklı betalarını kullanıma sunacak. İlerleyen haftalarda bu özelliklere yenilerinin ekleneceğini söyleyebiliriz.