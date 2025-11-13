iOS 26.2 Beta 2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

Apple, iOS 26.2 güncellemesinin 2'inci beta sürümünü geliştiriciler için yayımlandı. Böylece güncellemeyle iPhone'lara gelecek özellikler de belli oldu.

Apple, iOS 26’nın ilk büyük güncellemesi iOS 26.1’i yakın zamanda yayımlamıştı. Bunun ardından da gözler, bir sonraki büyük güncelleme olacak iOS 26.2’ye çevrilmişti. Geçen haftanın başında bu sürümün ilk betasının geldiğini görmüştük. Şimdi ise** iOS 26.2 beta 2 yayımlandı**.

iOS 26.2’nin ikinci beta sürümü, geliştiriciler için Apple tarafından resmen yayımlandı. Peki yeni beta sürümü nasıl yenilikler içeriyor? iPhone kullanıcılarına ne gibi özellikler sunulacak? Gelin bakalım.

iOS 26.2 beta 1 ile iPhone’lara gelecek özellikler

Ölçüm uygulaması

Apple, Ölçüm uygulaması yeni sürümde önemli bir güncelleme alacak. Şirket, Liquid Glass olarak isimlendirdiği cam benzeri tasarımını bu uygulamaya da getiriyor. Artık beyaz yerine iki adet Liquid Glass görünümlü balonlar göreceğiz.

Oyunlar uygulaması

Şirketin yakın zamanda kullanıma sunduğu Oyunlar uygulamasına da kullanışlı bir yenilik gelecek. Artık kitaplığınızdaki oyunları boyuta göre de sıralayabileceksiniz.

Menü animasyonları

Köşelerde gördüğünüz butonlar üzerinden açılan menüler için yepyeni bir animasyon eklendi. Yukarıdaki videodan bu animasyonları görebilirsiniz. Apple, bu tasarımı WWDC 2025’te göstermişti.

CarPlay

Apple’ın telefonunuzu araba ekranınıza getiren CarPlay, artık Mesajlar uygulamasında sabitlenmiş mesajların devre dışı bırakılmasını destekleyecek.