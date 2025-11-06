Apple'ın iOS uyumlu cihazlara göndereceği bir sonraki büyük güncelleme olan iOS 26.2 ne zaman çıkacak?

Apple, yılın son büyük iPhone güncellemesi olan iOS 26.2 için geri sayımı başlattı. Şu anda beta aşamasında test edilen güncellemenin, Aralık ayının ortasında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Önceki sürüm tarihleri göz önüne alındığında ise en olası çıkış tarihinin 10 ila 15 Aralık aralığında olacağı tahmin ediliyor.

Apple, iOS 26.1’de sunduğu AirPods Canlı Çeviri, Apple Müzik yenilikleri ve Apple Intelligence'a Türkçe dil desteği getirmesinin ardından, bu kez çok daha kapsamlı bir güncelleme hazırlıyor. Beta süreci Kasım başında başlamış olsa da güncellemenin yılbaşı öncesine yetişmesi için yoğun testler devam ediyor.

Önceki ".2" sürümler ne zaman gelmişti?

iOS 18.2 : 11 Aralık Çarşamba

: 11 Aralık Çarşamba iOS 17.2 : 11 Aralık Pazartesi

: 11 Aralık Pazartesi iOS 16.2 : 13 Aralık Salı

: 13 Aralık Salı iOS 15.2: 13 Aralık Pazartesi

Yeni güncelleme, yapay zekâ destekli Podcast bölümleri, yenilenen Apple News tasarımı ve hatırlatmalara alarm ekleme özelliğiyle dikkat çekiyor. Ayrıca Freeform’a tablo ekleme, gelişmiş uyku puanı sistemi ve kilit ekranında daha esnek “Liquid Glass” efekti gibi estetik dokunuşlar da gelecek.

Peki sizin iOS 26.2'den beklentileriniz neler? iOS 26.1'den memnun musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.