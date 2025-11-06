Tümü Webekno
iOS 26.2 Ne Zaman Çıkacak?

Apple'ın iOS uyumlu cihazlara göndereceği bir sonraki büyük güncelleme olan iOS 26.2 ne zaman çıkacak?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, yılın son büyük iPhone güncellemesi olan iOS 26.2 için geri sayımı başlattı. Şu anda beta aşamasında test edilen güncellemenin, Aralık ayının ortasında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Önceki sürüm tarihleri göz önüne alındığında ise en olası çıkış tarihinin 10 ila 15 Aralık aralığında olacağı tahmin ediliyor.

Apple, iOS 26.1’de sunduğu AirPods Canlı Çeviri, Apple Müzik yenilikleri ve Apple Intelligence'a Türkçe dil desteği getirmesinin ardından, bu kez çok daha kapsamlı bir güncelleme hazırlıyor. Beta süreci Kasım başında başlamış olsa da güncellemenin yılbaşı öncesine yetişmesi için yoğun testler devam ediyor.

Önceki ".2" sürümler ne zaman gelmişti?

iOS 26.2

  • iOS 18.2: 11 Aralık Çarşamba
  • iOS 17.2: 11 Aralık Pazartesi
  • iOS 16.2: 13 Aralık Salı
  • iOS 15.2: 13 Aralık Pazartesi

Yeni güncelleme, yapay zekâ destekli Podcast bölümleri, yenilenen Apple News tasarımı ve hatırlatmalara alarm ekleme özelliğiyle dikkat çekiyor. Ayrıca Freeform’a tablo ekleme, gelişmiş uyku puanı sistemi ve kilit ekranında daha esnek “Liquid Glass” efekti gibi estetik dokunuşlar da gelecek.

iOS 26.2 Beta 1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler iOS 26.2 Beta 1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler
iOS 26.1 Güncellemesi Yayımlandı: Apple Intelligence Artık Türkçe Destekliyor! iOS 26.1 Güncellemesi Yayımlandı: Apple Intelligence Artık Türkçe Destekliyor!

Peki sizin iOS 26.2'den beklentileriniz neler? iOS 26.1'den memnun musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Apple iPhone iOS

