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iOS 26.6 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

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Apple, iOS 26.6 Beta 3'ü geliştiriciler için yayımladı. İşte iPhone'lara gelecek yeni özellikler.

iOS 26.6 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

iPhone kullanıcıları şimdiden gözünü iOS 27 güncellemesine çevirse de Apple, mevcut süürm iOS 26’ya da sürekli güncellemeler yapıyordu. Geçtiğimiz saatlerde ise iOS 26’nın bir sonraki büyük güncellemesi olacak iOS 26.6’nın 3’üncü betası resmen yayımlandı.

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iOS 26.6 Beta 3, geliştiriciler için resmen yayımlandı. Yani sadece geliştiriciler için erişilebiliyor, geniş çaplı betası sonra çıkacak. Peki iOS 26.6 Beta 3 güncellemesi ne gibi yeni özellikleri iPhone’lara getirecek?

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iOS 26.6 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler
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iOS 26.6 Beta 3 ile iPhone’lara gelen yeni özellikler

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  • Rehberinizden engelleyebileceğiniz kullanıcıların limitinde değişiklikler olacak. Maksimum sayıya ulaştığınızda uyarı alacaksınız ve yeni insanları engellemek için hâlihazırda engelli olanlardan kaldırmanız gerekecek. Tam sayı belirsiz.
  • iPhone, kullanıcının elinden alındığını algıladığında cihazı otomatik olarak kilitleyebilecek yeni bir güvenlik özelliği eklenecek. Böylece hırsızlıkların engellenmesi amaçlanıyor.

iOS 26.6 güncellemesi artık iOS 27 öncesi son güncellemelerden biri olduğu için çok fazla yenilik içermeyecek. Sadece küçük çaplı değişikliklerin iPhone modelleri için sunulduğunu göreceğiz. Aynı zamanda performans iyileştirmeleri yapılacak ve iOS genelinde yaşanan bazı problemler çözülecek. Şimdilik sadece yukarıda gördüğünüz 2 yeni özellik güncellemede öne çıkıyor. iOS 26.6’nın önümüzdeki haftalarda geniş çaplı çıkmasını bekliyoruz.

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