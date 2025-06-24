iOS 26'nın ikinci geliştirici beta sürümü yayımlandı. Bu yeni sürüm, tonla yeniliğe ev sahipliği yapıyor. İşte iOS 26'nın ikinci geliştirici beta sürümündeki yenilikler.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yaklaşmakta olan iOS 26'nın ikinci geliştirici beta sürümünü yayımladı. Şirketin bu hamlesiyle iPhone'lara gelen iOS 26 özellikleri gün yüzüne çıktı. Yeni beta sürüm, iOS 26'nın kararlı sürümünü bekleyen kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor.

Peki iOS 26'nın ikinci beta sürümünde hangi yenilikler mevcut? Bu haberimizde iOS 26 ikinci geliştirici beta sürümündeki yeniliklere yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve detaylara geçelim.

İşte iOS 26'nın ikinci geliştirici beta sürümündeki yenilikler

Liquid Glass tasarım dilini ayarlayabilme:

Apple, iOS 26'nın ikinci geliştirici beta sürümünde Liquid Glass'a odaklandı. Bu bağlamda; kullanıcılar artık yeni tasarım dilinin opaklığını ayarlayabiliyorlar. Yukarıdaki görüntünün sol tarafı iOS 26'nın ilk geliştirici beta sürümünü gösteriyor. Sağdaki görüntü ise ikinci geliştirici beta sürümden alındı. Fark, çok rahatlıkla anlaşılabiliyor.

Yeni sürümde telefonun Ayarlar bölümü altındaki Erişilebilirlik kısmına giren kullanıcılar, Liquid Glass saydamlığını daha da kapsamlı ayarlayabilecekler. Tasarım neredeyse tamamen opak hâle getirilecek ve bu da Liquid Glass'tan memnun olmayan kullanıcıları rahatlatacak.

App Store'a erişilebilirlik kısmı geldi

Apple, iOS 26'da App Store için de bir değişiklik yapacak. Geliştiriciler, App Store'da yayımladıkları uygulamalar için erişilebilirlik özelliklerini ekleyebilecekler.

Apple Wallet yenilendi

Apple'ın iOS 26 için duyurduğu en önemli yeniliklerden biri, Wallet uygulamasının sipariş takibini e-posta üzerinden mümkün kılabilmesiydi. İkinci geliştirici beta sürümde güncellenen uygulama, Apple'ın yeni özelliğini destekliyor.

Safari'de yeni sekme butonunun yeri değişti

iOS 26'nın ilk geliştirici beta sürümünde güncellenen Safari, yeni sekme butonunu sol üst kısımda tutuyordu. Yeni sürümle bu durum değişti. Yeni sekme butonu, iOS 18'deki sol alt kısımda yer alacak.

Yeni zil sesi

Apple, iOS 26'da "Reflection" zil sesi altına yeni bir zil sesi seçeneği ekledi. Bu yeni zil sesi "Alt 1" olarak isimlendiriliyor.

Apple Music için yeni bir widget

Yeni sürümle Apple Music uygulaması için yeni bir widget geldi. Bu yeni widget, Live Radio özelliğine odaklanıyor.

Canlı Altyazı özelliği

iOS 26'nın en büyük yeniliklerinden Canlı Altyazı, ufak bir değişiklik gördü. "Arama Altyazıları" bölümü başlığı, "Arama Altyazılarını Kaydet" olarak değiştirildi. Ayrıca Apple, aramalardaki canlı altyazılar için artık karşı taraftaki kullanıcıyı bilgilendirecek.

iOS 26'daki tüm yenilikler için aşağıdaki içeriğimize bekliyoruz: