Apple Pil Sorununu Çözmek İçin iOS 26 Beta'nın İlk Güncellemesini Yayımladı (Daha Çözülecek Çok Sorun Var Ama...)

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Apple, geçtiğimiz günlerde yayımlanan iOS 26 Geliştirici Beta sürümünün ilk güncellemesini yayımladı. Peki güncelleme hangi sorunu çözüyor?

Apple, kısa süre önce yayınladığı iOS 26 Geliştirici Beta sürümünde fark edilen önemli bir hatayı düzeltmek için iPhone 15 ve iPhone 16 kullanıcılarına özel yeni bir güncelleme yayınladı. İlk geliştirici beta sürümü, WWDC etkinliğinin ardından 9 Haziran’da paylaşılmıştı.

Her ne kadar “Geliştirici Beta” adıyla yayınlansa da bu sürümü yüklemek için geliştirici olmanız ya da ücret ödemeniz gerekmiyor. Yani uyumlu bir iPhone modeliniz varsa bu betayı yükleyebilirsiniz ama tabii ki herkese açık betadan farklı olarak geliştirici beta sürümleri fazlasıyla hatalarla dolu olabiliyor.

iPhone 15 ve iPhone 16'da yaşanan pil sorunu düzeltildi

Yayımlanan ilk beta sürümünde öyle bir hata vardı ki, iPhone’un ekranının sağ üst köşesinde sürekli düşük pil uyarısı görünüyor, hatta bazı cihazlar bu yüzden hiç açılmayabiliyordu. Bu sorun özellikle iPhone 15 ve 16 modellerinde yaşanıyordu. Apple da bu problemi hızlıca fark edip düzeltme amacıyla yeni güncellemeyi yayımladı.

Eğer iPhone 11–14 arasında bir modele sahipseniz, bu hatada sizi etkileyen bir durum yok. iPhone 11’den daha eski cihazlar ise zaten iOS 26 ile uyumlu değil.

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Kaynak : https://www.phonearena.com/news/apple-revises-ios-26-developer-beta-due-to-battery-issue_id171333
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