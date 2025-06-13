Geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan iOS 26 betaya geçtiyseniz ve artık eski sürüme geri dönmek istiyorsanız, nasıl yapacağınızı bu içeriğimizde anlatıyoruz.

Apple'ın Geliştirici Programı veya Yazılım Beta Programı aracılığıyla iOS 26 betayı yüklediyseniz, birtakım sorunlar nedeniyle kararlı olan mevcut iOS 18 sürümüne dönmek isteyebilirsiniz.

Apple'ın büyük yazılım güncellemelerinin beta sürümleri, özellikle de ilk sürümleri çoğu zaman hatalarıyla ünlü. Bu sürümlerde uygulamaların düzgün çalışmadığını, pil ömrünüzün azaldığını ve yer yer çökmeleri görebilirsiniz. Biz de bu içeriğimizde bu sorunlardan kurtulmanız için son kararlı sürüme nasıl geri döneceğinizi anlatacağız.

iOS 26 beta sürüm düşürme nasıl yapılır?

iOS 26 beta sürümünü yüklemeden önce yedekleme yaptıysanız, beta sürümünü kaldırabilir ve yedeği geri yükleyebilirsiniz. Yedekleme yapmadıysanız da sürüm düşürebilirsiniz ancak cihazınızı yükseltmeden önceki orijinal durumuna geri yükleyemezsiniz.

Adım #1 : Mac'inizde Finder'ı (veya Windows PC'lerde iTunes'u) başlatın.

: Mac'inizde Finder'ı (veya Windows PC'lerde iTunes'u) başlatın. Adım #2 : Lightning veya USB-C kablosunu kullanarak iPhone veya iPad'inizi bilgisayarınıza bağlayın.

: Lightning veya USB-C kablosunu kullanarak iPhone veya iPad'inizi bilgisayarınıza bağlayın. Adım #3 : Cihazınızı kurtarma moduna geçirin. (Bunu nasıl yapacağınızı içeriğimizin sonunda anlatacağız)

: Cihazınızı kurtarma moduna geçirin. (Bunu nasıl yapacağınızı içeriğimizin sonunda anlatacağız) Adım #4: Cihazınızı geri yüklemek isteyip istemediğinizi soran bir iletişim kutusu açılacak. Cihazınıza iOS'un kararlı en son sürümünü yüklemek için Restore (Geri Yükle) seçeneğine tıklayın.

iOS cihazlarda kurtarma modu nasıl aktif edilir?

Sesi açma tuşuna basın ve hızlıca bırakın. Ardındansesi kısma tuşuna basın ve hızlıca bırakın. Daha sonra kurtarma modu ekranını görene kadar güç tuşunu basılı tutun. Bu yöntem iPhone XS ve üstü tüm iPhone'larda geçerlidir.