iOS 26 tasarımı, tanıtıldığı andan beri eleştiriliyor. Peki gerçekten o kadar kötü mü? Yapay zekaya Android 16 ile iOS 26 ekran görüntülerini göndererek iki tasarımın iyi ve kötü olduğu yönleri analiz etmesini istedik.

Apple, dün gerçekleştirmiş olduğu WWDC 2025 sunumuyla birlikte iOS işletim sisteminde uzun yıllardır görmediğimiz büyüklükte bir tasarım değişikliğine gitti ve Liquid Glass adını verdiği yeni tasarım diliyle iPhone’lar için yepyeni bir arayüz tanıttı. Yeni arayüz, şık animasyonları ve zarif tasarımıyla beğeni topladığı kadar kullanıcı dostu olmayan, renklerin ve yazıların birbirine girdiği yapısıyla eleştiri yağmuruna tutuldu.

iOS 26 tasarımıyla ilgili eleştirileri gündüz hazırlamış olduğumuz içeriğimizde bir araya getirmiştik. Buraya tıklayarak o içeriğe ulaşabilirsiniz. Bu içeriğimizde iOS 26 tasarımını, Android 16 tasarımıyla karşılaştıracağız ancak bu karşılaştırmayı biz değil, ChatGPT yapacak. Her iki işletim sistemindeki aynı bölümlerin ekran görüntülerini sunduğumuz ChatGPT, arayüzleri analiz ederek avantaj ve dezavantajlarını söyleyecek.

ChatGPT’ye işletim sistemlerini karşılaştırması için ne dedik?

Sana iki farklı işletim sistemindeki aynı bölümlere ait ekran görüntüleri sunacağım. Bu işletim sistemlerinin arayüz tasarımlarını: Estetik, Simetri ve tutarlılık, Kullanım kolaylığı, İçerikle uyum ve okunabilirlik, vb. konularda karşılaştırmanı ve birkaç cümleyle hangisinin hangi konularda daha iyi olduğunu açıklamanı istiyorum.

İlk ekran görüntüleri: Mod seçme ekranı

Estetik

iOS 26: Yarı saydam, boru formundaki butonlar ve flu arka plan katmanı; zengin renk geçişleri ve dokulu efektlerle premium bir his uyandırıyor.

Android 16: Daha sade, tek tonlu mor görünümlü kartlar; minimal gölge ve net kenarlarla modern bir estetik sunuyor.

Simetri ve Tutarlılık

iOS 26: Butonlar dikey hizada eşit aralıklı; yuvarlak köşeler ve birbirine yakın ikon-boyut orantısı sayesinde tutarlı bir görsel ritim var.

Android 16: Kartlar yatay ve dikey olarak hizalanmış, eşit kenar boşluklarıyla simetrik bir düzen sağlıyor; ancak iOS kadar keskin bir simetri algısı vermiyor.

Kullanım Kolaylığı

iOS 26: Her seçeneğin tüm satırı tıklanabilir ve ikon-alt yazı uyumu anlaşılır; ancak çok sayıda seçenek bir kerede gösterildiği için karar verme süreci biraz ağırlaşabiliyor.

Android 16: Sadece üç mod sunuyor, bu da hızlı seçim imkânı tanıyor; “Settings” ve “Done” butonlarıyla geri bildirim döngüsü netleşiyor.

İçerikle Uyum ve Okunabilirlik

iOS 26: Arkadaki renkli uygulama simgeleri flu olsa da, metin beyaz ve kontrastlı; yoğun renkli arkaplanla bazen okunabilirlik düşebiliyor.

Android 16: Açık tonlu kartlar koyu arka plan üzerinde yüksek kontrast yaratıyor; metin boyutları yeterince büyük ve okunması oldukça rahat.

Sonuç

Eğer “görsel zenginlik ve tutarlı buton estetiği” ön planda ise iOS 26,

“Hızlı erişim, yalın arayüz ve maksimum okunabilirlik” kriterinde ise Android 16 tercihi daha avantajlı.

İkinci ekran görüntüleri: Ayarlar menüsü

Estetik

iOS 26: Temiz beyaz zemin ve yarı saydam ayırıcılarla “cam” teması; minimal simgeler ve ince çizgilerle ferah bir his veriyor.

Android 16: Hafif mor tonlu kart düzeni ve renkli simgeler; her bölüm farklı vurgu rengiyle öne çıkarılarak sıcak ve davetkâr bir görünüm sunuyor.

Simetri ve Tutarlılık

iOS 26: Her satır aynı yükseklikte, ikon ve metin hizası mükemmel; bölümler arasındaki çizgiler düzenli ve tutarlı bir ritim yakalıyor.

Android 16: Kartlar dikey listede eş aralıklı, ancak simge-boyut oranları iOS’a kıyasla biraz daha çeşitlenmiş; bütünlük hissi güçlü ama satır yükseklikleri küçük farklılıklar gösteriyor.

Kullanım Kolaylığı

iOS 26: Arama çubuğu ekranın altına yerleştirilmiş; ana ayarlara erişim hızlı ama parmak hareketi biraz daha uzun.

Android 16: Arama çubuğu en üstte sabit ve geniş; alt başlıklarla birlikte menü öğeleri dokunuşa hazır, tek el kullanımda erişim daha rahat.

İçerikle Uyum ve Okunabilirlik

iOS 26: Harici duvar kağıdına karşı beyaz metin ve gri simgeler net; ancak parlak temada kontrast düşük kalabiliyor.

Android 16: Kart zeminlerindeki soluk mor ve koyu metin kontrastı yüksek; alt başlıklar açık renk tonuyla okunabilirliği artırıyor.

Sonuç

“Düz ve premium bir görünüm” arıyorsanız iOS 26,

“Renkli vurgu ve hızlı erişim” istiyorsanız Android 16 öne çıkıyor.

Üçüncü ekran görüntüleri: Hızlı ayarlar menüsü

Estetik

Android 16 (Material 3 Expressive): Pastel tonlarda, yumuşak kenarlı kartlar ve tutarlı renk vurguları (mavi etkin, gri devre dışı) sayesinde sade ve modern bir görünüm sunuyor. Alttaki medya ve sistem bildirim çubuğu da flu arka planla zarifçe bütünleşiyor.

iOS 26 (Control Center): Canlı gradyan arka plan üstüne yarı saydam katmanlar, yoğun renk geçişleri ve değişken boyutlu modüllerle daha teatral ve dinamik bir estetik yakalıyor.

Simetri ve Tutarlılık

Android 16: Aynı boyuttaki pil, Wi-Fi, uçak modu gibi düğmeler eşit aralıklı bir ızgara oluşturuyor; alt kısımda medya kontrolü ve durum çubuğu da dikey hiyerarşi içinde dengelenmiş

iOS 26: Farklı boyut ve biçimdeki kartlar (ör. yatay parlaklık kaydırıcısı, dikey ses çubuğu, kare ikonlar) kasıtlı bir “kontrol karmaşası” hissi verse de, modüller arası tutarlılık biraz zayıf kalıyor.

Kullanım Kolaylığı

Android 16: Dokunmatik alanlar büyük ve net; kalem simgesiyle düzenleme menüsüne tek adımda erişim var. Sistem bildirimleri, “1 app is active” gibi doğrudan bilgi sunan satırlar hızlı geri bildirim sağlıyor.

iOS 26: Ses ve parlaklık gibi en kritik kontroller için anında erişilen kaydırıcılar ideal; ancak küçük uygulama kısayolları bazen parmakla hedeflemeyi zorlaştırabiliyor.

İçerikle Uyum ve Okunabilirlik

Android 16: Açık zemin ve koyu metin kontrastı güçlü; pastel kartlar üzerine beyaz ikon/metin net okunuyor. Aşırı renk vurgusu olmadığından dikkat dağıtmıyor.

iOS 26: Arka plan gradyanı zaman zaman metin-ok ikon kontrastını düşürebiliyor; ancak modüllerin flu çerçeveleri içerikleri belli ölçüde ayırarak okunabilirliğe yardımcı oluyor.

Sonuç

Düzgün, tutarlı ızgara, kolay düzenleme ve yüksek okunabilirlik arıyorsanız Android 16 önde.

Dinamik modüller, doğrudan slider kontrolleri ve görsel açıdan çarpıcı bir deneyim isterseniz iOS 26 tercih edilebilir.

Eee ChatGPT, son yorumun nedir?

Tüm bu karşılaştırma başlıklarında Android 16/Material 3, tutarlı kart yapısı, yüksek okunabilirlik, hızlı erişim ve tek elle kullanım kolaylığı sunması sayesinde genel kullanıcı deneyiminde bir adım önde görünüyor. iOS’un görsel zenginliği ve detaylı kontrol paneli etkileyici, ancak UX önceliğinizi “netlik, hız ve tutarlılık” üzerine kuruyorsanız Android arayüzü daha başarılı bir tercih.