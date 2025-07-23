Apple, iOS 26 güncellemesiyle birçok yeniliği kullanıcılarla buluşturdu. Öne çıkan tasarım değişikliklerinin yanında, daha az fark edilen bazı detaylar da deneyimi doğrudan etkiliyor. Her ne kadar geniş çapta duyurulmamış olsa da, bu küçük yenilikler iPhone’un kullanımını etkili olacak şekilde kolaylaştırıyor. iOS 26, sistem genelinde yapılan bu küçük dokunuşlarla günlük kullanımı daha akıcı hale getiriyor.

iOS 26’nın öne çıkan yapay zekâ araçları ve tasarım yenilikleri dikkat çekse de, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen bazı küçük ama işlevsel özellikler arka planda kaldı. Geniş çapta duyurulmasa da, bu yenilikler iPhone’un günlük kullanımını daha verimli hale getiriyor.

iOS 26 ile birlikte AirPods’tan pil ayarlarına, notlardan çift SIM kullanımına kadar birçok alanda küçük ama işlevsel yenilikler geliyor. İlk bakışta fark edilmese de, bu özellikler iPhone’un günlük kullanımını daha pratik ve kişisel hale getiriyor. İşte iOS 26’nın gözden kaçabilecek 12 dikkat çekici özelliği!

iOS 26’nın günlük kullanımı kolaylaştıracak 12 özelliği

1- AirPods, uykuya daldığınızı algılayıp sesi durdurabiliyor

iOS 26 ile AirPods, kullanıcı uyuduğunda bunu algılayarak çalan içeriği otomatik olarak durdurabiliyor. Böylece gece boyunca podcast’in bir sonraki bölümüne geçme ya da müziğin devam etmesi gibi durumlar engelleniyor. Özellikle yatmadan önce kulaklıkla bir şeyler dinleyenler için işlevsel bir yenilik.

2- CarPlay’e geçerken müzik ve podcast’ler kaldığı yerden devam ediyor

iOS 26 ile birlikte Handoff desteği artık CarPlay’e de genişletildi. Örneğin marketten çıkıp araca geçtiğinizde, dinlediğiniz müzik ya da podcast otomatik olarak aracın ekranına aktarılıyor ve kaldığınız yerden devam ediyor. Ara vermeden içerik tüketmeye olanak tanıyan bu özellik, özellikle hareket halindeyken oldukça kullanışlı.

3- Journal uygulaması artık daha esnek ve görsel odaklı

iOS 26 ile Journal uygulaması önemli yenilikler aldı. Artık birden fazla günlük oluşturulabiliyor, yazılara fotoğraf eklenebiliyor ve konum bilgilerine göre girişler harita üzerinden görüntülenebiliyor. Ayrıca uygulama sadece iPhone’da değil, iPad ve Mac’te de kullanılabilir hale geliyor. Bu sayede notlara tüm cihazlardan erişmek mümkün oluyor.

4- Şifrelerin eski halleri artık görülebiliyor

iOS 26 ile birlikte gelen yeni Şifreler uygulaması, her hesabın daha önce kullandığınız şifrelerini görüntüleme imkânı sunuyor. Böylece geçmişte hangi şifreyi ne zaman kullandığınızı kontrol etmek ya da eski bir girişe ulaşmak çok daha kolay hale geliyor. Özellikle hesap kurtarma durumlarında işe yarayabilecek bir özellik.

5- Notlar uygulaması artık Markdown formatını destekliyor

iOS 26 ile Notlar uygulamasına Markdown desteği eklendi. Artık kullanıcılar bu formatta notları içe veya dışa aktarabiliyor. Özellikle üçüncü parti not alma araçlarını kullananlar ya da yapısal yazım tercih edenler için daha uyumlu bir deneyim sunuluyor.

6- Artık özel isimleri ve kelimeleri daha doğru algılıyor

iOS 26 ile birlikte dikte özelliği, özel isimlerin ve bölgesel kelimelerin yazımını daha doğru şekilde tanıyabiliyor. Kullanıcılar ayrıca kelimeleri harf harf söyleyerek istedikleri yazımı doğrudan belirleyebiliyor. Bu da sesle yazım sırasında düzeltme ihtiyacını en aza indiriyor.

7- Alarm erteleme süresi artık kullanıcıya bırakılıyor

iOS 26 ile gelen yeniliklerden biri de çalar saat uygulamasında erteleme süresinin kişiselleştirilebilmesi. Artık kullanıcılar alarmı ertelemek istediklerinde bu süreyi 1 ila 15 dakika arasında diledikleri gibi ayarlayabiliyor.

8- Odak modunda SIM hatları ayrı ayrı kontrol edilebiliyor

iOS 26 ile birlikte çift SIM kullananlar için Focus (Odak) moduna yeni bir seçenek eklendi. Artık hangi SIM hattının sessize alınacağı manuel olarak seçilebiliyor. Bu da iş ve özel hayatı birbirinden ayırmak isteyen kullanıcılar için daha kontrollü bir kullanım sunuyor.

9- Şarj süresi tahmini ve akıllı güç yönetimi

iOS 26 ile pil ayarlarında artık belirli bir yüzdeye ne kadar sürede ulaşılacağı görülebiliyor. Buna ek olarak sistem, günlük kullanım alışkanlıklarınıza göre pil performansını otomatik olarak ayarlayabiliyor. Bu sayede gün içinde daha dengeli bir batarya kullanımı sağlanıyor.

10- Arapça dil desteği arayüz ve klavyede genişletildi

iOS 26 ile Hesap Makinesi uygulaması Doğu Arap rakamlarını destekleyecek şekilde güncellendi ve sağdan sola arayüzle uyumlu hale getirildi. Ayrıca yeni çoklu yazı tipi destekli klavye sayesinde kullanıcılar Arapça ve İngilizce arasında geçiş yapmadan yazı yazabiliyor.

11- Podcast uygulamasında ses netliği ve hız seçenekleri artırıldı

iOS 26 ile Podcast uygulamasına “diyalogları netleştir” seçeneği eklendi. Bu özellikle konuşmalar daha anlaşılır hale getirilebiliyor. Ayrıca oynatma hız aralığı genişletildi ve her podcast için ayrı hız ayarı yapma imkânı sunuluyor. Bu da dinleme deneyimini kişiye göre uyarlamayı kolaylaştırıyor.

12- Engellenen kişilerin erişimi tek dokunuşla kaldırılabiliyor

iOS 26 ile Güvenlik Denetimi özelliği genişletildi. Artık daha önce konum, fotoğraf ya da başka bilgiler paylaştığınız ve sonradan engellediğiniz kişilerin sistem genelindeki erişimi tek adımda sonlandırılabiliyor. Bu da paylaşılan verilerin kontrolünü daha hızlı ve merkezi bir şekilde yönetmeyi sağlıyor.