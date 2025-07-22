Apple, 2026'nın son çeyreği ve 2027'nin ilk çeyreğinde piyasaya süreceği telefonlarla en kalabalık iPhone ailesini satışa sürmüş olacak.

Apple, önümüzdeki yıllarda iPhone çeşitliliğini iyice artırmaya hazırlanıyor. Weibo'dan güvenilir bir teknoloji sızıntı kaynağına göre 2027 yılında en az altı farklı yeni iPhone modelinin aynı anda satışta olduğunu göreceğiz.

Apple, 2026'nın son çeyreğinde iPhone 18 serisini tanıtacak. 2027'nin ilk çeyreğinde ise iPhone 18 ve iPhone 18e gelecek. Böylece aynı yıl içinde raflarda hem yeni hem de önceki yıldan kalan modellerle birlikte Apple altı farklı yeni iPhone modelini satıyor olacak.

2027 yılında satışta olacak iPhone'lar

iPhone 18 Air (2026 son çeyreği)

iPhone 18 Pro (2026 son çeyreği)

iPhone 18 Pro Max (2026 son çeyreği)

Katlanabilir iPhone (ilk nesil) (2026 son çeyreği)

iPhone 18e (2027 ilk çeyreği)

iPhone 18 (2027 ilk çeyreği)

Analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın yeni iPhone serilerini yılda iki lansman penceresi arasında bölmeyi planladığını açıklamıştı. Yani iPhone 18 Pro modelleri ve ilk katlanabilir iPhone 2026'nın son çeyreğinde, standart iPhone 18 ve iPhone 18e ise 2027'nin ilk yarısında gelecek. Kısacası 2027 yılı Apple'ın bugüne kadarki en kalabalık iPhone ailesine ev sahipliği yapacak gibi görünüyor.