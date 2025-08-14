iOS 26 Beta 6 ile geldiği keşfedilen bir yenilik sayesinde artık uygulamalar çok daha akıcı ve hızlı bir şekilde açılacak.

Apple, iOS 26 ile sadece “Liquid Glass” tasarımını değil, telefonun akışını da yeniliyor. Bu hafta çıkan iOS 26 beta 6 güncellemesi, özellikle eski iPhone sahiplerini sevindirecek bir değişiklik getirdi. Uygulama açılış animasyonları artık çok daha hızlı.

9to5Mac’e göre hız farkı teknik olarak sadece 150 milisaniye olsa da yeni animasyonlar uygulamaları ekrandan “fırlatır” gibi açıyor. Bu da telefonu kullanırken sanki turbo tuşuna basmışsınız gibi hissettiriyor. Eskiden daha yavaş büyüyen uygulama pencereleri, şimdi ekranın %90’ına bir anda ulaşıyor.

iOS 26 ile uygulamalar işte böyle açılacak:

Bu değişiklik tamamen görsel olsa da özellikle iPhone 11 gibi 2019’da çıkan modellerin bile daha akıcı hissettirmesini sağlayacak. Apple, yeni iPhone 17 ile birlikte gelecek bu sistemi eski modellere de sunarak kullanıcıların memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

Liquid Glass tasarımı başlangıçta çok tepki çekmiş ama sonraki güncellemelerle daha beğenilen bir noktaya evrilmişti. Yeni tasarım herkese hitap etmiyor olsa da telefonun daha akıcı olacak olması kullanıcıları sevindirecek gibi.