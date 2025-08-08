Akıllı telefonlarda yapay zekâ destekli özelliklerin kullanım alanı her geçen gün genişliyor. Apple da bu alandaki gelişmelerine hız kesmeden devam ediyor. Yakında yayımlanacak yeni yazılım güncellemesiyle birlikte Apple Intelligence tarafında önemli bir değişiklik gerçekleşecek. OpenAI’ın yeni nesil yapay zekâsı GPT-5 ile güncellenecek.

Apple’ın yapay zekâ özelliklerini güçlendiren Apple Intelligence, çok yakında daha güçlü bir dil modeliyle çalışmaya başlayacak. Şirketin açıklamasına göre, sistemin arkasındaki ChatGPT altyapısı, yeni duyurulan GPT-5 modeliyle güncellenecek.

Şu anda Apple Intelligence içinde yer alan ChatGPT entegrasyonu, GPT-4o modeliyle çalışıyor. iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia sürümlerinde aktif olan bu sistem; Siri’den yazı yazma araçlarına, görsel içerik analizinden kamera kontrollerine kadar pek çok alanda devreye giriyor. Yakında gelecek güncellemeyle birlikte bu yapay zekâ altyapısı GPT-5’e yükseltilecek.

iOS 26 ile birlikte GPT-5 dönemi başlıyor

GPT-5 desteği, iOS 26, iPadOS 26 ve macOS Tahoe 26 sürümleriyle birlikte kullanıma sunulacak. Bu güncellemelerin önümüzdeki ay gelmesi bekleniyor. Böylece Apple kullanıcıları, Apple Intelligence içinde GPT-5 tabanlı ChatGPT’yi deneyimleyebilecek. Apple, bu süreçte gizlilik konusundaki duruşunu da sürdürüyor. IP adresleri gizlenmeye devam ederken, kullanıcı istekleri OpenAI tarafından kaydedilmeyecek. Ancak eğer kullanıcılar kendi OpenAI hesaplarını bağlamayı tercih ederse, bu noktada OpenAI’ın veri politikaları devreye girecek.

Apple Intelligence, yeni yazılım güncellemeleriyle birlikte birkaç dikkat çekici özellikle daha da gelişiyor. FaceTime, Mesajlar ve Telefon gibi uygulamalarda anlık çeviri yapabilen “Canlı Çeviri” özelliği geliyor. Ayrıca ekranda görünen içerikleri analiz edebilen gelişmiş görsel zekâ yetenekleri de sisteme ekleniyor. Öte yandan Apple, kendi yapay zekâ modelini geliştiricilere açarak bu teknolojiyi üçüncü parti uygulamalarda da kullanılabilir hale getirmeyi planlıyor.