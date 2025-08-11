Apple bugün iOS 26 Beta 6'yı kullanıma sundu. Çok büyük değişiklikler içermeyen bu güncellemenin detaylarını sizler için derledik.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan Beta 5'ten sonra Apple bugün iOS 26 Beta 6'yı yayınladı. iOS 26 Beta 6 güncellemesi, iOS 26'nın temel özelliklerini daha da iyileştirmeye odaklanıyor.

Bu yeni güncellemedeki en dikkat çeken değişiklik, Visual Intelligence'ın artık ekran görüntülerini desteklemesi oldu. Bunun yanı sıra iOS 26 Beta 6, animasyonlar ve kullanıcı arayüzü öğelerinde yapılan güncellemelerle önceki sürümlerde sunulan tasarım seçeneklerini daha fazla iyileştirmeye odaklanıyor.

Yeni açılış ve geliştirilmiş uygulama animasyonları

iOS 26 Beta 6 ile birlikte yeni bir açılış sekansı yer alıyor. Bir dizi animasyonlu açılış ekranı aracılığıyla Apple, iOS 26'daki temel değişiklikleri, yani "Liquid Glass" tasarım dilini detaylandırıyor.

Yeni açılış sekansı, iOS 26'nın özelleştirme seçeneklerinin yanı sıra "Liquid Glass" yeniden tasarımının bir parçası olarak sunulan dinamik kullanıcı arayüzü öğelerini de vurguluyor. Apple ayrıca iOS 26'nın kullanıcı arayüzü değişiklikleri sayesinde uygulamalar içinde arama yapmayı nasıl önemli ölçüde kolaylaştırdığını da anlatıyor.

Apple, iOS 26 Beta 6 ile uygulamalar başlatılırken kullanılan animasyonlar da değişti. Yeni animasyonlar fark edilemeyecek kadar hızlı ve artık iPadOS'u anımsatan bir efekte sahipler.

Apple ayrıca öncelikli bildirimlerin görüntülenme şeklini de düzelterek iOS 26'nın önceki geliştirici betalarında bulunan bir hatayı ortadan kaldırdı. Ek olarak Kilit Ekranı saati artık Apple'ın WWDC 2025 sırasında önizlemesini yaptığı görüntüye daha çok benzeyen geliştirilmiş bir "Sıvı Cam" efektine sahip.

Daha fazla zil sesi eklendi ve kamera geçişi kaldırıldı

Ayarlar uygulamasını açıp Sesler ve Dokunuşlar > Zil Sesi bölümüne gittiğinizde, "Yansıma" zil sesi altında altı yeni seçenek göreceksiniz. Bildiğiniz üzere iOS 26 güncellemesinin kendisi de özel iPhone zil sesleri eklemeyi çok daha kolay hâle getiriyor.

iOS 26 Beta 6 ile birlikte Kamera uygulaması için bir önceki betada eklenen bir geçiş de kaldırıldı. Beta 5, kullanıcıların önceki iOS sürümlerinde olduğu gibi kamera modları arasında gezinmesine olanak tanıyan ve iOS 26 ile uygulanan gezinme yöntemini devre dışı bırakan bir "Kamera Modu Değiştirme" geçişine sahipti.

Örneğin iOS 18 ile kullanıcılar kamera modları arasında bir kadranla etkileşim kuruyormuş gibi kaydırma yapabiliyordu. iOS 26 ise bunun yerine büyüteç tipi bir öğe getirdi. Apple iOS 26 Beta 6 ile birlikte eski yönteme dönmeyi tamamen kaldırdı.

iOS 26 Beta 6 ile gelen değişiklikler bunlarla sınırlı. Eylül ayına yaklaştığımızdan artık güncellemenin kararlı sürümüne de giderek yaklaşıyoruz, bu sebeple artık çok büyük değişiklikler görmememiz muhtemel.