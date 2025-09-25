iOS 26 Güncellemesi Takvim Uygulamasında Arama Hatasına Yol Açtı

Yeni iOS 26 güncellemesiyle birlikte bazı iPhone’larda Takvim arama özelliği sorun çıkarmaya başladı.

iOS 26 güncellemesinden sonra bazı iPhone’larda Takvim uygulamasındaki arama özelliği sorun çıkarmaya başladı. Takvimde etkinlik arayanlar çoğunlukla boş sonuçlarla karşılaşıyor, kimi aramalar ise sadece arada sırada sonuç veriyor.

iPhone 13 mini’den iPhone 17 Pro’ya kadar pek çok modelde görülen bu hata iOS 26.1’in ilk beta sürümünde de düzeltilmemiş durumda. Sorunun ne zaman çözüleceği ise henüz bilinmiyor.

Takvimde yapılan aramalar çoğunlukla sonuçsuz kalıyor

Kullanıcılar takvimde etkinlik aradıklarında çoğu zaman sonuç alamadıklarını, bazı aramaların ise sınırlı da olsa sonuç verebildiğini paylaştı. İlk şikâyetler iOS 26’nın beta döneminde ortaya çıkmıştı ancak son güncelleme yayımlandıktan sonra sorun daha çok dikkat çekmeye başladı.

Apple'ın destek kanallarında verilen yanıtlarda bu sorunun farkında oldukları ve ilerleyen güncellemelerle giderileceğini paylaştıkları ortaya çıktı fakat Apple’ın hangi güncellemede bu sorunu çözeceği henüz netlik kazanmadı. Kullanıcılara ise cihazlarını güncel tutmaları tavsiye ediliyor.