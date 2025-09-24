Apple Açıkladı: "iPhone 17 Serisinin Üzerindeki Çiziklerin Sebebi..."

Son günlerde sosyal medyada âdeta viral olan iPhone 17'lerin arka yüzündeki çiziklerle ilgili Apple bugün önemli bir açıklama yaptı.

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda Apple Store’lardaki iPhone Air ve iPhone 17 Pro/Pro Max'lerin arka yüzeylerinde çizikler dikkat çekmişti. Apple bugün yaptığı açıklamada bu izlerin aslında telefonların malzemesinden değil, mağazalarda kullanılan eski ve yıpranmış MagSafe stantlarından kaynaklandığını duyurdu. Hatta şirket temizlikle bu izlerin kolayca silinebileceğini ve mağaza stantlarında gerekli düzenlemelerin yapılacağını bildirdi.

Apple ayrıca iPhone 17 Pro ve Pro Max’in tasarımı nedeniyle anodize kaplamanın özellikle kamera ünitesi çevresinde ufak aşınmalara daha yatkın görünebileceğini kabul etti ancak firma, bu kaplamanın endüstri standartlarının üzerinde dayanıklılığa sahip olduğunu ve günlük kullanımda görülebilecek küçük aşınmaların normal olduğunu söyledi.

Çiziklerin sorumlusu MagSafe stantlarıymış

Sizlere de daha önce aktarmış olduğumuz YouTube’da iFixIt ve JerryRigEverything kanallarında yayınlanan test videoları, kullanıcıların endişelerini oldukça artırmıştı. Özellikle madeni para ile yapılan çizme testlerinde kamera çevresindeki kaplamanın kolayca aşınabildiği gözler önüne serilmişti.

Apple her ne kadar bu tarz test videoları olsa da bu durumun gerçek kullanım koşullarını yansıtmadığını ve uzun vadede dayanıklılık konusunda endişeye gerek olmadığını belirtiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.