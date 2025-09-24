Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Apple Açıkladı: "iPhone 17 Serisinin Üzerindeki Çiziklerin Sebebi..."

Son günlerde sosyal medyada âdeta viral olan iPhone 17'lerin arka yüzündeki çiziklerle ilgili Apple bugün önemli bir açıklama yaptı.

Apple Açıkladı: "iPhone 17 Serisinin Üzerindeki Çiziklerin Sebebi..."
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda Apple Store’lardaki iPhone Air ve iPhone 17 Pro/Pro Max'lerin arka yüzeylerinde çizikler dikkat çekmişti. Apple bugün yaptığı açıklamada bu izlerin aslında telefonların malzemesinden değil, mağazalarda kullanılan eski ve yıpranmış MagSafe stantlarından kaynaklandığını duyurdu. Hatta şirket temizlikle bu izlerin kolayca silinebileceğini ve mağaza stantlarında gerekli düzenlemelerin yapılacağını bildirdi.

Apple ayrıca iPhone 17 Pro ve Pro Max’in tasarımı nedeniyle anodize kaplamanın özellikle kamera ünitesi çevresinde ufak aşınmalara daha yatkın görünebileceğini kabul etti ancak firma, bu kaplamanın endüstri standartlarının üzerinde dayanıklılığa sahip olduğunu ve günlük kullanımda görülebilecek küçük aşınmaların normal olduğunu söyledi.

Çiziklerin sorumlusu MagSafe stantlarıymış

iPhone 17

Sizlere de daha önce aktarmış olduğumuz YouTube’da iFixIt ve JerryRigEverything kanallarında yayınlanan test videoları, kullanıcıların endişelerini oldukça artırmıştı. Özellikle madeni para ile yapılan çizme testlerinde kamera çevresindeki kaplamanın kolayca aşınabildiği gözler önüne serilmişti.

Apple her ne kadar bu tarz test videoları olsa da bu durumun gerçek kullanım koşullarını yansıtmadığını ve uzun vadede dayanıklılık konusunda endişeye gerek olmadığını belirtiyor.

Tüm iPhone Kullanıcıları Bunları Yapmalı: iOS 26'da Pil Ömrünüzü Artıracak 6 Yöntem Tüm iPhone Kullanıcıları Bunları Yapmalı: iOS 26'da Pil Ömrünüzü Artıracak 6 Yöntem
iPhone'lar Nihayet Farklı Marka Akıllı Saatlerle Daha İyi Çalışabilecek iPhone'lar Nihayet Farklı Marka Akıllı Saatlerle Daha İyi Çalışabilecek
Çoğu Kişinin Bilmediği Bu Yeni iPhone Özelliği Hayatınızı Kolaylaştıracak Çoğu Kişinin Bilmediği Bu Yeni iPhone Özelliği Hayatınızı Kolaylaştıracak

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Apple iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Suzuki Logosunu Değiştirdi: İşte Yeni Logo!

Suzuki Logosunu Değiştirdi: İşte Yeni Logo!

OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)

OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

Çoğu Kişinin Bilmediği Bu Yeni iPhone Özelliği Hayatınızı Kolaylaştıracak

Çoğu Kişinin Bilmediği Bu Yeni iPhone Özelliği Hayatınızı Kolaylaştıracak

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Herkesi Kıskandıracak Yeni Ekran Özelliği Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Herkesi Kıskandıracak Yeni Ekran Özelliği Ortaya Çıktı

Tesla Otopilot Yoldaki Molozu Göremedi: Tekerler Yerden Kesildi! [Video]

Tesla Otopilot Yoldaki Molozu Göremedi: Tekerler Yerden Kesildi! [Video]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim