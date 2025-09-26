iOS 26 ile iPhone'lara Gelen 13 Gizli Özellik (Bu Kadarını Tim Cook Bile Bilmiyor)

Apple'ın geçtiğimiz hafta kullanıma sunduğu iOS 26'ya dair pek çok özelliğe hâkimiz. Peki ya birçok kişinin daha varlığından haberdar olmadığı gizli özellikleri?

iOS 26 geçtiğimiz hafta uyumlu iPhone'lar için kullanıma sunulmuştu. Liquid Glass tasarım yepyeni iOS 26'nın en büyük değişikliği gibi görülse de aslında 200'den fazla değişiklik ve yeni özellik var.

Günlerdir bitki örtüsü iOS 26 olduğundan, öne çıkan pek çok özelliği gördük. Peki bunlar arasında kaybolan, hatta iOS 26'ya geçmenize rağmen fark etmediğiniz birçok özellik olduğunu biliyor muydunuz? Bu içeriğimizde işte bu özelliklere değineceğiz.

Mesajın sadece bir kısmını kopyalama

iOS 26 ile Mesajlar uygulamasındaki bir mesajın tamamını değil, sadece istediğiniz bir kısmını kopyalayabilirsiniz. Biri size web bağlantısı, adres veya yalnızca bir bölümünü kopyalamak istediğiniz herhangi bir şey gönderdiğinde bu özellik oldukça işe yarıyor.

Seçmeli kopyalama için bir mesajın üzerine uzun basın ve ardından "Seç"e dokunun. Ardından kopyalamak istediğiniz kısmı sürükleyerek belirleyebilirsiniz.

Tarifleri ve talimatları Anımsatıcılar’a kaydetme

Yeni Apple Intelligence Siri Önerileri özelliği sayesinde Anımsatıcılar uygulamasına tarif malzemelerini ve talimatlarını kolayca erişilebilir bir liste olarak kaydedebilirsiniz. Özelliği kullanmak için bir tarif bulun, kaydetmek istediğiniz metni seçin ve Paylaş menüsüne dokunun.

Buradan Anımsatıcılar uygulamasına paylaşabilirsiniz. Siri eklenenleri tarar ve alışveriş listenize ekler, hatta hazırlık talimatlarını bir liste hâlinde yazar. Bu özellik, her tarifle kusursuz çalışmasa da web'de, Apple News’te ve diğer uygulamalarda bulduğunuz tariflerde kullanılabiliyor.

Dosyalar için varsayılan uygulama seçme

PDF, doküman, görsel gibi farklı dosya türlerini otomatik olarak açacak uygulamayı değiştirebilirsiniz.

Varsayılan dosya açma uygulamasını ayarlamak için Dosyalar uygulamasını açın ve bir dosyanın üzerine uzun basın. “Bilgi Al”a dokunun ve ardından “Her Zaman Aç” seçeneğiyle istediğiniz uygulamayı seçin.

Özel zil sesi ayarlama

Dosyalar uygulamasında kaydedilen herhangi bir MP3 ya da M4A dosyasını zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz. Dosyalar uygulamasını açın, MP3'ün üzerine uzun basın ve ardından “Hızlı Bakış”ı seçin.

Sonrasında Paylaş simgesine, ardından “Daha Fazla”ya ve “Zil sesi olarak kullan”a dokunun. Seçtiğiniz zil sesi, Ayarlar’daki zil sesi bölümünde zil sesleri listesine eklenecektir.

Kullanılan dosyalar MP3 veya M4A olabilir fakat 30 saniyeden kısa olmalı. Daha önce zil sesi kaydetmek için GarageBand’den aktarma gerekiyordu. Artık dilediğiniz yerden zil sesi ekleyebilirsiniz.

Gönderilmeyen mesajları görüntüleme

Mesajlar uygulamasının Filtreler kısmında, yazıp göndermediğiniz mesajları saklayan yeni bir “Taslaklar” seçeneği var. Bir mesaj yazmaya başlayıp sonradan durduysanız, gönderilmeyen mesajı Taslaklar kısmında göreceksiniz.

Filtreler bölümüne ulaşmak için uygulamada sağ üstteki üç çizgili simgeye dokunun. Gönderilmeyen mesajınız yoksa Taslaklar bölümünü göremezsiniz.

Panorama fotoğrafı çekmeyi kolaylaştırma

iOS 26’da panorama çekiminde performans iyileştirildi. Daha önce panorama çekmekte zorlanıyorsanız, artık daha hızlı hareket edebilirsiniz ve buna rağmen bulanık bir görüntüyle karşılaşmayacaksınız.

Belirli videoları daha kolay bulma

Fotoğraflar uygulamasında spesifik bir şey aradığınızda artık alakalı video sonuçlarında, aradığınız sahneyi gösteren özel bir video küçük resmi göreceksiniz. Örneğin “zıplayan kedi” ararsanız, kedi zıpladığı anda çekilmiş bir kare küçük resim olarak gösterilecek.

Ayrıca sonuca dokunduğunuzda sizi doğrudan ilgili videonun o kısmına götürecek. Belirli video karelerine sahip arama sonuçları, tam olarak aradığınız içeriği bulmayı daha kolay hâle getiriyor.

iPhone kameranız kirlendiğinde uyarı alma

Arka kameranız kirli veya lekeli olduğunda iPhone’unuz artık size bir uyarı göndererek temizlemeniz gerektiğini bildiriyor. Tabii belirtmekte fayda var, bu özellik sadece iPhone 15 ve daha sonra çıkan iPhone'larda çalışıyor.

Ana ekran simgelerini kılıf rengiyle eşleştirme

Ana ekran simgeleri için renk tonu seçerken artık simgeleri kılıf renginizle eşleştirme seçeneği var. Tabii bunun için Apple MagSafe kılıfınız olmalı.

Simge tonunu değiştirmek için ana ekranda uzun basın, Düzenle’yi seçin, ardından Özelleştir’e dokunun. “Renkli” seçeneğini seçin ve kılıf simgesine dokunarak kılıf renginizi seçin.

Simge rengini telefon rengine de eşleştirmek isterseniz, renk kaydırıcılarının altındaki telefon simgesine dokunabilirsiniz.

Fotoğraflarda etkinlik detaylarını görüntüleme

Konser gibi bir etkinliğe ait bir fotoğrafta, sanatçıların en popüler şarkılarını, yaklaşan etkinlikleri ve daha fazlasını doğrudan Fotoğraflar uygulamasında görebilirsiniz.

Özelliği kullanmak için bir konser veya spor etkinliği fotoğrafı bulun, ardından Bilgi’ye dokunun.

Geri arama hatırlatma

Bir çağrıyı kaçırırsanız, uygun bir zamanda geri aramanız için anımsatıcı oluşturabilirsiniz. Telefon uygulamasını açın, son çağrılara gidin ve kaçırılmış çağrı üzerinde sola kaydırın.

Buradan mavi renkli saat simgesine dokunun ve “1 Saat Sonra Hatırlat,” “Bu Akşam Hatırlat,” “Yarın Hatırlat” veya “Daha Sonra Hatırlat” seçeneklerinden birini seçin. “Daha Sonra Hatırlat” ile özel tarih ve saat belirleyebilirsiniz.

Sesin kulaklıkta kalmasını sağlama

iOS 26 ile AirPods’unuzun sesi bağlı diğer cihazlara (otomobil hoparlörü veya Bluetooth hoparlör gibi) geçmesini engelleyen yeni bir ayar var.

Özelliği açmak için Ayarlar → Genel → AirPlay ve Devamlılık’a gidin ve “Sesin Kulaklıkta Kalmasını Sağla”yı etkinleştirin.

Geriye kaydırma hareketi

iOS 26’da çoğu uygulamada bulunan “geriye kaydırma” hareketi yeniden tasarlandı. Artık önceki ekrana dönmek için ekranın herhangi bir yerinden sağa doğru kaydırabilirsiniz. Yani eski iOS'lardaki gibi ekranın kenarından başlatmak zorunda değilsiniz.