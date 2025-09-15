iOS 26 Kullanıma Sunuldu: Güncelleme Boyutu da Belli Oldu

Apple, geçtiğimiz dakikalarda yeni iOS 26 güncellemesini uyumlu iPhone'lara göndermeye başladı. Eğer uyumlu iPhone'lardan birine sahipseniz hemen şimdi iOS 26'ya geçebilirsiniz.

Apple'ın merakla beklenen yeni iOS 26 güncellemesi uzun süredir beta sürümdeydi. Merakla beklenen o gün geldi ve iOS 26 resmî olarak uyumlu iPhone'lar için kullanıma sunuldu.

İlk ortaya çıktığında Liquid Glass tasarımı nedeniyle okunabilirliği düşürdüğü düşünülen yeni iOS 26 güncellemesi, sonraki beta güncellemeleriyle daha okunaklı ve kararlı bir yapıya ulaşmıştı. Bugün de merakla beklenen güncelleme nihayet kararlı sürüme ulaştı.

iOS 26 güncellemesi 12.9 GB

Yeni iOS 26 güncellemesinin boyutu 12.9 GB olarak görünmekte. Eğer telefonunuz iOS 26 güncellemesini destekliyorsa şu anda Ayarlar'dan Yazılım Güncelleme kısmına giderek yeni güncellemeyi indirmeye başlayabilirsiniz.

Her yeni büyük iOS güncellemesinde olduğu gibi bu güncelleme sonrasında da pil kullanımında artış görebilirsiniz. Bu telefonunuzun yeni güncellemeye optimize olmasını sağlayacak süreçte yaşanabilecek bir durum. Yine de yeni güncellemenin pil ile ilgili getirdiği değişiklikleri aşağıdan inceleyebilirsiniz.