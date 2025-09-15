iOS 26 ile iPhone'ların Pilini İyileştirecek 5 Özellik

iOS 26 için meraklı bekleyiş artık sona erdi. Peki iOS 26'nın pilinizi iyileştirecek birçok yeni özellikle geleceğini biliyor muydunuz?

Apple, iOS 26'da pille ilgili çeşitli değişiklikler yaparak hangi uygulamaların pili tükettiğini anlamayı kolaylaştıran özellikler ve pil ömrünü uzatmanın yeni yollarını sundu.

Bugün uyumlu iPhone modelleri için kullanıma sunulacak iOS 26 ile ilgili biz de kullanabileceğiniz yeni yöntemleri ve dikkat etmeniz gereken noktaları sizin için bir araya getirdik.

Batarya tasarım değişiklikleri

Apple, iOS 26'da Ayarlar uygulamasının Pil bölümünü güncelledi ve yeni tasarım, iPhone kullanımınızın pili nasıl etkilediğine ve uygulamaların ne kadar pil tükettiğine daha derinlemesine bir bakış sağlıyor. Pil arayüzünün üst kısmında mevcut pilinize ve en son ne zaman şarj ettiğinize ilişkin bir genel bakış yer alıyor. iPhone'unuz şarj oluyorsa, pilin dolmasına ne kadar süre kaldığını da artık size bildiriyor.

Apple ayrıca artık pil kullanımını 24 saat ve 10 gün boyunca göstermek yerine, ortalama pil kullanımının haftalık görünümünü ve tipik ortalamanıza kıyasla şu anda ne kadar pil kullandığınızı gösteren bir karşılaştırma sunuyor.

Yeni karşılaştırma özelliği, çoğu gün kullandığınızdan daha fazla, aynı veya daha az pil ömrü kullanıp kullanmadığınızı bilmenizi sağlıyor. Hangi uygulamaların ne kadar daha fazla pil kullandığını göstererek pilinizi neyin tükettiğini anlamanızı kolaylaştırıyor.

Uygulamalardaki pil bölümü, pil tüketimine neyin neden olduğuna dair belirli ayrıntılar içeriyor. Bir uygulamanın arka planda daha uzun süre çalışıp çalışmadığını, ekranınızda daha uzun süre kalıp kalmadığını veya normalden daha fazla bildirim gönderip göndermediğini öğrenmeniz artık mümkün. Bu ekranda çok fazla pil tüketen uygulamalar öne çıkmaları için turuncu renkte gösteriliyor ve iOS 26'ya geçtikten sonra pilinizin normalden fazla tükendiğini düşünüyorsanız bu ekranda analiz yapabilirsiniz.

Uyarlanabilir güç modu

Uyarlanabilir Güç Modu, güç yönetimi için Düşük Güç Modu'na katılan yeni bir ayar. Kullanımınız normalden yüksek olduğunda pil ömrünüzü iyileştirecek küçük performans ayarlamaları yapmak için tasarlanmış durumda.

iPhone'unuzun pilinin daha uzun süre gitmesini istediğiniz günlerde Uyarlanabilir Güç Modu özelliğini açabilirsiniz. Apple bu ayarın ekran parlaklığını düşürmek, bazı etkinliklerin daha uzun sürmesine izin vermek veya %20'de otomatik olarak Düşük Güç Modu'nu açmak gibi ince ayarların akıllıca yapılacağını söylüyor.

Uyarlanabilir Güç Modu'nu Ayarlar'a girip Pil bölümünde bulabilirsiniz. Açtığınız takdirde iPhone'unuz anormal miktarda pil harcadığınızı algıladığında otomatik olarak devreye sokacak.

Uyarlanabilir Güç Modu Apple Intelligence ile çalıştığından, iPhone 15 Pro veya daha yeni bir iPhone'a sahip olmayı gerektirir.

Şarj süresi

iPhone'unuz bir şarj cihazına bağlıyken, artık uyandırmak için ekrana dokunabilirsiniz ve cihazınız tamamen veya belirlediğiniz sınıra kadar şarj olana kadar ne kadar beklemeniz gerektiğini gösterecek.

Bu yeni özelliği denemek istiyorsanız iPhone'unuzu şarja takın. Ekran kapalıyken iPhone'u uyandırmak için dokunun ve kalan süre saatin üzerinde görünecektir.

Düşük güç modu için yeni bildirim

iOS 26 ile birlikte pil seviyeniz %20'ye düştüğünde, Dinamik Ada'da bir düşük pil uyarısı göreceksiniz. Buna dokunduğunuzda Düşük Güç Modu otomatik olarak devreye girecek.

Tabii bu özelliği kullanmak için Dinamik Ada bulunan bir iPhone'a sahip olmanız gerektiğini belirtelim. Örneğin iOS 26 güncellemesini alacak olsa da en yeni modellerden iPhone 16e'de Dinamik Ada bulunmuyor.

Daha açıklayıcı simgeler

Optimize edilmiş şarj ayarları veya sıcaklık nedeniyle şarj işlemi bekletiliyorsa iOS 26 ile birlikte iPhone'un sağ üst köşesindeki pil simgesi yeşil yerine gri renk olacak. Bu sayede telefonun o an neden şarj olmadığını ve pille ilgili herhangi bir sorun olup olmadığını anlayabileceksiniz.

iOS 26'nın getirdiği özellikler elbette pil ile sınırlı değil. iOS 26, iPhone'unuzu âdeta baştan aşağı değiştirecek. Gelecek olan tüm yeni özellikleri aşağıdaki içeriğimizden inceleyebilirsiniz.

Kaynak: MacRumors