Apple'ın iOS 26 Sızıntı Davasında Yeni Gelişme: Tüm Bilgiler Sadece "650 Dolar" Karşılığında Sızdırılmış

Apple'ın teknoloji içerik üreticisi Jon Prosser ve Michael Ramacciotti'ye açtığı iOS 26 sızıntısına yönelik davadan yeni gelişmeler gün yüzüne çıktı.

Apple’ın çok konuşulan iOS 26 sızıntısı davasında yeni detaylar ortaya çıktı. Şirket, ünlü teknoloji içerik üreticisi Jon Prosser ve Michael Ramacciotti’yi, Apple ait bir geliştirme amaçlı kullanılan iPhone’u hackleyip ticari sırları çalmakla suçlamıştı ancak Ramacciotti, mahkemeye sunduğu yeni belgelerde Prosser’la önceden planlı bir iş birliği yapmadığını, aldığı 650 dolarlık ödemenin olaydan sonra verildiğini ve hiçbir gizli bilgi saklamadığını belirtti.

Ramacciotti, eski Apple çalışanı Ethan Lipnik’in bahsi geçen iPhone’a eriştiğini ve Prosser’a FaceTime üzerinden iOS 26’nın bazı yeni özelliklerini gösterdiğini kabul etti ancak Lipnik’in daha önce kendisine bu özellikleri gönüllü olarak gösterdiğini ve durumun hassasiyetini tam anlamadığını savundu. Ayrıca Prosser’ın görüntülü aramayı kaydettiğinden haberi olmadığını da ekledi.

Apple davayı bir sonraki aşamaya taşıdı

Jon Prosser, geçtiğimiz hafta The Verge’e yaptığı açıklamada Apple’la “aktif iletişimde” olduğunu söylese de şirket Prosser’ın resmî bir yanıt vermediğini açıklamıştı. Bunun üzerine mahkeme, Prosser’a karşı standart prosedürü uyguladı ve Apple, davayı onun yanıt vermesine gerek kalmadan ilerletme hakkı kazandı. Şimdi şirket, Prosser hakkında “varsayılan hüküm” talep etmeye hazırlanıyor.

Apple cephesinde böyle bir sızıntı ilk değil ancak Apple ilk defa içeriden bilgi sızdıranlara yönelik en ciddi adımlarından birini atıyor. Davanın seyri ne olur bilinmez ama gelişme oldukça sizlere aktarmaya devam ediyor olacağız.