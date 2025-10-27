Apple, Elon Musk ile Masaya Oturmaya Hazırlanıyor: iPhone'un Uydu Hizmetleri Yakında Starlink ile Çalışabilir!

Apple, mevcut iPhone'larda uydu hizmetleri için Globalstar ile çalışıyor fakat yeni iddialara göre şirket Starlink ile çalışmaya başlamak için Elon Musk ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX ile Apple arasında yıllar önce rafa kaldırılan uydu iş birliği yeniden gündeme geldi. SpaceX, Apple’ın iPhone’larda kullandığı frekans bandını yeni Starlink uydularına ekleyerek iki devin potansiyel ortaklığına kapı aralamış durumda. Bu hamle eğer gerçeğe dönüşürse, gelecekte iPhone’ların doğrudan Starlink ağına bağlanarak mevcut Globalstar altyapısından çok daha hızlı uydu iletişimine kavuşabileceği düşünülüyor.

Globalstar’ın 10 milyar dolara satılabileceği yönündeki söylentiler de bu iddiaları güçlendiriyor. Apple, yıllardır Globalstar’a bağımlı durumda olsa da şirketin teknolojisinin yavaş ve eski olması nedeniyle SpaceX’e yönelmeyi planladığı düşünülüyor.

Apple ile Elon Musk'ın husumeti anlaşmayı suya düşürebilir

SpaceX’in uydu internet hizmeti Starlink, dünya genelinde 10.000’den fazla uyduyla pazarın lideri konumunda. Musk, geçen ay EchoStar’ın kablosuz spektrumunu 17 milyar dolara satın alarak bu alandaki gücünü daha da pekiştirmişti. Keza Apple'ın da 2026 itibarıyla uydulardan tam internet erişimi sunacak iPhone modelleri üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Yine de iki şirket arasındaki geçmiş sürtüşmeler, bu potansiyel anlaşmanın başlamadan suya düşebileceği ihtimalini de güçlü kılıyor. Musk’ın Apple’ın App Store politikalarını sık sık eleştirmesi ve xAI’ın Apple’a açtığı dava son dönemde ilişkileri ciddi anlamda germişti. Yine de bazı uzmanlar, Apple’ın öyle ya da böyle Starlink’in gücünü kabul etmek zorunda kalabileceğini düşünüyor.

Peki sizce bu anlaşma gerçekleşebilir mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.