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iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler

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Apple, iOS 27’nin ilk ara güncellemesi olan iOS 27.0.1’i resmen yayımladı. Peki nasıl yenilikler var?

iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, 14 Eylül tarihinde iPhone modellerinin yeni işletim sistemi sürümü iOS 27’yi resmen yayımlamıştı. Ancak bu sürümle birlikte bazı problemler de gelmişti. Özellikle iPhone 18 Pro ve Pro Max cihazlarda Face ID’de kullanıcıları çileden çıkartan çalışmama sorunu baş göstermişti.

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Şimdi ise firma, iOS 27 ana sürümünün ardından ilk ara güncelleme olan iOS 27.0.1’i resmen kullanıcılara sundu. Peki yeni güncelleme iPhone’lara ne gibi yenilikler getiriyor? İşte bilmeniz gerekenler.

İçerikten Görseller

iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler
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Face ID sorunu çözüldü, birçok hata giderildi

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Güncellemenin ana odağını, özellikle yeni tanıtılan iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde ortaya çıkan teknik sorunlar oluşturuyor. Apple'ın resmi sürüm notlarına göre iOS 27.0.1, bu iki üst seviye modelde Face ID kimlik doğrulaması başarısız olduğunda cihazların beklenmedik şekilde yeniden başlamasına neden olan hatayı ortadan kaldırıyor. Bu durum, ekran kilitli uygulamaları açmaya çalışan kullanıcıların telefonlarının donmasına ve ardından kapanıp açılmasına yol açıyordu.

iPhone 18 Pro modelleri, ekran altına entegre edilen kızılötesi ilk kez bünyesinde barındırıyor. Kullanıcılar daha önce Face ID kurulumu yaparken "Face ID Kullanılamıyor" uyarısıyla karşılaştıklarını ve "Face ID İçin Dikkat Gereksin" ayarında aksaklıklar yaşadıklarını raporlamıştı. Apple, donanımın doğrudan bu hataya yol açıp açmadığını belirtmese de geçen hafta yaptığı açıklamada Face ID sorunlarının bir yazılım güncellemesiyle düzeltileceğini taahhüt etmişti.

Yayınlanan paket sadece biyometrik güvenlik hatalarını çözmekle kalmıyor, aynı zamanda kamera ve dokunmatik ekran tarafındaki problemleri de gideriyor. Sürüm notlarına göre az sayıdaki iPhone 18 Pro ve Pro Max cihazında, f/1.48 diyafram açıklığında ve belirli ışık koşullarında 2x çekim yaparken fotoğraflarda oluşan renk bozulmaları engellendi. Ayrıca Bildirim Merkezi ile Denetim Merkezi'nin aynı anda açılması durumunda dokunmatik ekranın tepkisiz kalmasına yol açan kritik bir yazılım çakışması da bu güncellemeyle çözüme kavuşturuldu.

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